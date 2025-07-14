وكيل صحة شمال سيناء يجري حركة تغييرات بالإدارات التابعة

أصدر الدكتور أحمد سمير بدر، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، عددًا من القرارات الإدارية والتكليفات الجديدة خلال النصف الأول من عام 2025، تهدف هذه التغييرات إلى ضخ دماء جديدة في المواقع القيادية وتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

تكليفات جديدة لعدد من الإدارات الصحية بشمال سيناء

تضمنت حركة التغييرات تكليف الكفاءات التالية في مواقع إدارية حيوية:

الدكتور هلال عمر: مديرًا لإدارة العريش الصحية.

الدكتور أحمد سليم: مديرًا لإدارة الحسنة الصحية.

الدكتور محمد رمضان: مديرًا لإدارة التخطيط

الدكتور محمد الوزير: مديرًا لإدارة التفتيش الصيدلي.

الدكتورة دعاء يسين إسماعيل مدير إدارة شئون المرضى

الدكتورة رفيدة فتحي مدير إدارة متابعة المديريات

الدكتور مصطفى فهيم مدير إدارة الطوارئ والرعاية الحرجة

الدكتور محمد حسن مدير مستشفى الشيخ زويد.



تأتي هذه القرارات ضمن رؤية وكيل الوزارة لتفعيل دور الكوادر الطبية والإدارية وتوزيع المهام بشكل يخدم خطط التطوير الشاملة للقطاع الصحي بالمحافظة. ومن المتوقع أن تسهم هذه التكليفات في دفع عجلة العمل وتحقيق الأهداف المرجوة لتقديم رعاية صحية أفضل لسكان شمال سيناء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.