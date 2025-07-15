مدير مديرية الصحة بسيناء يشهد انطلاق مبادرة 100 يوم صحة بشمال سيناء

شهد الدكتور أحمد سمير بدر مدير مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء، اليوم، انطلاق فعاليات مبادرة 100 يوم صحة من مركز الرعاية الصحية الأولية بوسط مدينة العريش.



انطلاق مبادرة 100 يوم صحة بشمال سيناء

وأكد وكيل الوزارة أن حملة 100 يوم صحة مبادرة وطنية شاملة انطلقت تحت شعار "انزل واكشف واطمن "من كل مكان في المحافظة "، وتهدف لتوسيع نطاق خدمات الصحة العامة وتقديمها بشكل مكثف للعام الثالث في إطار حرص وزارة الصحة والسكان على تطبيق نظام صحي متكامل يتميز بالإتاحة والجودة.

وأشار إلى إطلاق المرحلة الثالثة من حملة 100 يوم صحة بعد نجاح المرحلة الأولى، والثانية، وذلك لتحقيق التغطية الصحية الشاملة لمختلف فئات المجتمع، وكإحدى أوجه تحقيق الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، مع مراعاة التواجد في أماكن التجمعات للوصول لأكبر عدد ممكن من المستفيدين، وتغطية المناطق النائية في مختلف اتحاء المحافظة، علاوة على الاهتمام بتقديم خدمات التوعية والتثقيف الصحي، لرفع وعي المواطنين بأهمية الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، والاستفادة من الخدمات التي تقدمها الحملة

وأوضحت الدكتورة اينا سلام مدير إدارة الرعاية الأساسية بمديرية الصحة أن توجيهات وكيل الوزارة بتوسيع نطاق الخدمات الصحية، وخاصة بالأماكن البعيدة بالقرى والتجمعات والأكثر احتياجًا، حيث تهدف المبادرة إلى توفير الخدمات الصحية بمبادرات رئيس الجمهورية للحفاظ على صحة المصريين



وأشارت أن الحملة تعمل عن طريق الفرق الثابتة داخل الوحدات الصحية بعدد فريق واحد لكل وحدة صحية يوميًا من الساعة 9 صباحًا حتى 2 ظهرًا. وأن هناك فرق متحركة يتم توزيعها على أماكن احتياج تقديم الخدمة على فترتين الفترة صباحية من 9:00 صباحًا حتي 3:00 عصرًا وفترة مسائية من 3:00 عصرًا حتي 9:00 مساء.

ولأن هناك فرق إدارية بالفترة الصباحية خاصة بالمرور علي الجهات الحكومية حتى يتم فحص جميع العاملين المستهدفين معهم​​.

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