الثلاثاء 15 يوليو 2025
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صحة ومرأة

استشارى يحذر من أضرار ضرب الأطفال على الدماغ

ضرب الأطفال
ضرب الأطفال

أضرار ضرب الأطفال على الدماغ، ضرب الأطفال من وسائل العقاب المرفوضة فى تربية الأطفال لأنها تؤثر على نفسيتهم وسلوكهم بشكل سلبي.

وأضرار ضرب الأطفال على الدماغ، عديدة وللأسف يجهلها معظم الآباء والأمهات ما يشكل مخاطر على صحة الطفل وتركيزه.

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن ضرب الأطفال على الدماغ يتم النظر له على أنه نوع من المزح والهزار أو تأديب للطفل أو رد فعل سريع، ولكن الحقيقة أن من يفعل ذلك من الآباء والأمهات لا يدرك أن مخ الطفل مازال يتكون وكل ضربة عليه يمكن أن تترك أثرا لا ينتهى وقد يظل ملازم الطفل حتى الكبر.

أضرار ضرب الأطفال على الدماغ

وأضاف عبد الحميد، أن ضرب الطفل على الدماغ يسبب مخاطر عديدة، منها:-

  • تأخر في الكلام
  • صداع مزمن
  • ضعف في التركيز
  • تشتت الانتباه

وتابع، أنه للاسف عند ظهور هذه الأعراض على الطفل يقلق الأبوين ويستشيروا العديد من الأطباء ليكتشفوا فى النهاية أن السبب هى مجرد ضربة قديمة على دماغ الطفل تسببت فى هذه الأعراض المزمنة وحينها لا يفيد الندم الأبوين لأنهم تسببوا فى مشاكل مزمنة يعيش بها الطفل طوال حياته، لذا يجب على الأبوين التعامل بلين وحب وحزم فى نفس الوقت مع الطفل ولكن بدون ضرب لأن الضرب يضر بصحة الطفل ويهدد حياته فى معظم الأحيان.

والضرب لا يسبب مشاكل مرضية فقط للطفل بل يسبب مشاكل نفسية أيضا حيث يجعل الطفل مهزوز وخائف طوال الوقت وضعيف الشخصية، لذا يجب الحذر وعدم ضرب الدماغ فهناك وسائل أخرى عديدة للعقاب والتربية غير الضرب.

أضرار ضرب الأطفال على الدماغ 
أضرار ضرب الأطفال على الدماغ 

نصائح مهمة تحمى طفلك من الأمراض المعدية

وهناك عدة نصائح يجب اتباعها لحماية الطفل من الأمراض المعدية، منها:

  • التأكد من الحصول على جميع التطعيمات، ويعد الحصول على لقاح الانفلونزا وتحصينات الأمراض الأخرى أحد أفضل الطرق التي يمكنك القيام بها لحماية الطفل من انتشار الأمراض المعدية.
  • غسل اليدين بالماء والصابون جيدا بصورة منتظمة ومتكررة وتذكير الأطفال بأهمية غسل اليدين خاصة بعد اللعب وبعد العودة إلى المنزل وقبل تناول الطعام وبعد الخروج من الحمام، ومن أهم الطرق لمنع انتشار الأمراض والعدوى، وتعليمهم كيفية غسل أيديهم بشكل صحيح بعد استعمال المرحاض والعطس والرشح والسعال وقبل الأكل، وهذا يساعد في تقليل خطر الإصابة بالمرض ومن ثم نقل العدوى إلى الآخرين.
  • تشجيع الطفل على تجنب الاتصال الوثيق مع الأطفال المرضى أو مشاركتهم الأدوات.
  • تعليم الطفل بأن يقوم بتغطية فمه وأنفه عند السعال أو العطس، وأن يقوم بذلك في منديل ورقي ومن ثم يرميه، وإذا لم يكن من الممكن الوصول إلى منديل في الوقت المناسب، عليه أن يسعل أو يعطس في ثنية ذراعه.
  • تعليم الطفل أيضا أن يبقي يديه بعيدتين عن عينيه وأنفه وفمه، لأن الجراثيم تنتشر بهذه الطريقة، مايحميه من الإصابة بالأمراض المعدية.
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ضرب الاطفال ضرب الأطفال على الدماغ أضرار ضرب الأطفال على الدماغ صحة الصحة الدكتور تامر عبد الحميد

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