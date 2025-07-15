غدر الكرة يصيب نجم مصر السابق.. محمد صبحي يروي حكايته من لاعب بمنتخب الفراعنة إلى قهوجي.. أعمل في مقهى بـ 150 جنيها.. صلاح وحجازي تجاهلوني.. إنبي رفض تعييني.. وميدو أنقذني



حل محمد صبحي لاعب منتخب مصر السابق ضيفا علي برنامج بلس 90 على قناة النهار الفضائية وكشف العديد من الأسرار المتعلقة بمشواره وما آل إليه حاله بعدما أصبح عاملا في قهوة بعد تخلي الجميع عنه.

من لاعب منتخب مصر إلى قهوجي

ظهر صبحي متأثرا بشدة حيث لم يتمالك دموعه أثناء حديثه عن أوضاعه الصعبة وتجاهل عدد من زملائه السابقين له وعلى رأسهم النجم محمد صلاح لاعب ليفربول ومنتخب مصر.

محمد صلاح تجاهلني

وقال صبحي لاعب نادي إنبي السابق: "محمد صلاح كان من أقرب أصدقائي في الملاعب وكنا نتواصل باستمرار لكن منذ اعتزالي انقطعت العلاقة تماما وحين حاولت الاتصال به لمساعدتي في تكاليف علاج والدتي لم يجب على مكالماتي ولم أتمكن من الوصول إليه رغم أنني كنت قائده في منتخب مصر.

وأضاف مستاء: محمد صلاح كلف شخصا بالاتصال بي لكنه هو نفسه لم يتحدث إلي وهذا ما آلمني بشدة.

وتابع صبحي باكيا: “محمد النني تواصل معي من تركيا أما أحمد حجازي ومحمد صلاح لم يهتما بالأمر، أنا الآن أعمل في مقهى أقدم الطلبات وأتقاضى 150 جنيها في اليوم".

كابتن منتخب الشباب السابق:"بشتغل في قهوة بـ 150 جنية في اليوم".. واشكر ميدو على قرار تعييني في الاكاديمية الخاصة به" 👇🔥



برنامج #بلس_90 من السبت لـ الاربعاء الساعة 9:30 مساءً على #النهار pic.twitter.com/SBzoJ6d9aL — Amir Hesham - امير هشام (@AmirHesham) July 14, 2025

إنبي رفض تعييني في النادي



أكد محمد صبحي أنه حاول العمل في المنظومة الرياضية خلال السنوات الأخيرة لكنه لم ينجح في الحصول على أي فرص، مشيرًا إلى أنه ابتعد عن كرة القدم مؤخرًا واضطر للعمل بعيدًا عن الكرة.

وقال عبر برنامج بلس 90: طلبت من مسئولي إنبي العمل في النادي، وتحدثت مع الكابتن إمام محمدين عندما كان موجودًا في النادي، وقلت له أنني لعبت أكثر من عشر سنوات داخل النادي وساهمت في تتويج الفريق بكأس مصر وحزنت للتجاهل من جانب مسئولي إنبي.

وتابع: تحدثت مع عماد جابر وطلبت منه محاولة ضمي للأجهزة الفنية في نادي إنبي، وقلت له أنا من أبناء النادي.

وأكد أنه كان ينتظر كثيرًا من ناديه (إنبي) الذي تربى بين جدرانه، لكن لم يتواصل معه مسئولي النادي حتى الآن، مشيرًا إلى أنه لم يتواصل مع أيمن الشريعي رئيس النادي الحالي، رغم امتلاكه رقم هاتفه.

إنبي رفض انتقاله للأهلي والزمالك

وقال: "ساهمت في تتويج إنبي بالكأس وكنت متألق وقتها والأهلي والزمالك طلبوا ضمي وكنت لاعبًا في منتخب مصر للشباب ثم الأوليمبي وسجلت في كأس العالم للشباب.

وأكمل: لعبت مع معظم مدربي إنبي بشكل أساسي، وعندما وصلني عروض من الأهلي والزمالك رفضوا رحيلي وطالبوني بالصبر، ومانويل جوزيه في 2011 على ستاد القاهرة في مواجهة ضد الأهلي أشاد بالمستوى الذي قدمته وطلب ضمي بشكل رسمي، وتحدث معي عدلي القيعي وقتها، والزمالك بعدها دخل في مفاوضات لضمي.

طارق العشري سبب تراجع مستواي

وزاد: طارق العشري عندما تولى المهمة في المرة الثانية تعاقد مع لاعبين كثيرين في وسط الملعب وكنت وقتها 23 سنة، وفي هذا الموسم ابتعدت تمامًا عن كرة القدم، وكان يتعامل معي بطريقة صعبة، وكان يجب رحيلي في يناير، وتلقيت عروض من المصري وسموحة وطلبت الرحيل لكنه أبلغني بحاجته لوجودي في نادي إنبي، ولكن في نفس الشهر ضم نور السيد، وابتعدت عن المشاركة في التقسيمة.

وأردف: في الموسم التالي أيضا رفض العشري رحيلي، رغم مطالبتي بالخروج من نادي إنبي، بعد زواجي تغيرت الأمور تماما وأصبح لدي مشاكل عديدة في البيت والنادي، خصوصا مع استبعادي التام عن المباريات، والجميع كان يعرفني جيدًا، وتأثرت نفسيًا كثيرًا، ثم رحل طارق العشري ومستواي تراجع تمامًا، وقد يكون قصرت في حق نفسي (رميت الفوطة).

طارق يحيي استبعدني من الطلائع

واستطرد: انتقلت لنادي طلائع الجيش واستبعدني طارق يحيى من المعسكر قبل انطلاقة الدوري، ثم تلقيت عرضا من نادي أسوان وبالفعل وقعت رسميا، والموضوع كان مؤثر من الناحية المالية، كنت أتقاضى في نادي انبي في أول عقد 250 ألف جنيه بعدما وقعت العقد عقب العودة من كأس العالم للشباب، ولكن لم استمر كثيرًا.

وواصل: الجانب المالي كان مؤثرًا في مسيرتي، وحدثت لي مشاكل نفسية بسبب بعض الأمور العائلية وأنا أعمل حاليًا في (قهوة) واحصل على 150 جنيه يوميًا.

أنتظر مساندة أبو تريكة



أكد محمد صبحي: “كنت مقصر في حياتي، وقربت من ربنا وأصبحت أصلي في المسجد باستمرار وكنت أنتظر أن يتحدث معي أبوتريكة أيضًا لكن ذلك لم يحدث ولعبت بجواره مع المنتخب الاوليمبي في اولمبياد لندن”.

وأضاف: أنفق على شقيقتي، وبالتأكيد مبلغ الـ150 جنيه يوميا لا يكفي اتمنى أن احظى بمساعدة.

ميدو عرف حكايتي وقرر تعييني في الاكاديمية الخاصة به

وأكمل: "ابتعادي عن كرة القدم كان أمرًا صعبًا، وأتمنى أن يساعدني المسئولين، ومنذ يومين تحدث معي (أحمد نادر) وهو شخص قريب من أحمد حسام ميدو لتولي أحد الأكاديميات، وأشكره كثيرا على التفكير في وجودي، وهو يريد عودتي للصورة، وفوجئت بالمكالمة، كنت موجود اليوم في التدريبات بأكاديمية ميدو، وأشكره كثيرًا لأنه ساعدني، وأعادني للعمل في مجال كرة القدم من جديد.

وأشار إلى أنه يتمنى الدعم المعنوي من زملائه السابقين خصوصا محمد صلاح، مؤكدا أنه يقدره كثيرا ويتمنى له التوفيق.

ولفت: “كل ما أريده الاستمرار في العمل في مجال التدريب، وأن أحصل على دورات تدريبية، وميدو تعهد لي بأنه سيقوم بمنحي تلك الدورات على نفقته، وأشكره كثيرا”.

واختتم صبحي: "أشكر كل من ساعدني الفترة الأخيرة، وبعض الأشخاص ساندوني كثيرًا خلال السنوات الأخيرة.. والحمد لله على كل شئ، وأثق في كرم الله كثيرًا".

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