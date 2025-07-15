محمد صلاح يحتل مركزا متقدما بقائمة أفضل 20 مهاجما في تاريخ الدوري الإنجليزي

تواجد النجم المصري محمد صلاح مهاجم وهداف فريق ليفربول الإنجليزي، ضمن قائمة أعظم المهاجمين في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

مشوار محمد صلاح في الدوري الإنجليزي

وبدأ محمد صلاح مشواره في الدوري الإنجليزي بعد الانتقال عام 2014 إلى صفوف تشيلسي اللندني، قادمًا من بازل السويسري مقابل 16.50 مليون يورو.

لكن النجم المصري لم يحقق النجاح المطلوب تحت قيادة جوزيه مورينيو، ليرحل بعد عام صوب فيورنتينا الإيطالي عبر صفقة إعارة ومنه إلى روما.

وفي عام 2017، عاد صلاح إلى الدوري الإنجليزي من جديد، وهذه المرة عبر بوابة ليفربول الذي فاز بخدماته قادمًا من روما الإيطالي مقابل 42 مليون يورو، ليكتب فصولًا كبيرة من النجاح، وضعته في قوائم الأساطير في البريميرليغ.

أرقام محمد صلاح مع ليفربول

خاض النجم المصري مع ليفربول 401 مواجهة عبر مختلف المنافسات، أحرز خلالها 245 هدفًا مع الفريق الأحمر، إلى جانب تقديم 113 تمريرة حاسمة، كما حصد العديد من الألقاب، أبرزها لقبين في الدوري الإنجليزي، ولقب وحيد في دوري أبطال أوروبا.

محمد صلاح سادسا ضمن أفضل 20 مهاجما في تاريخ الدوري الإنجليزي

وفقًا لتقرير خاص صادر عن "givemesport"، يحتل محمد صلاح المركز السادس في قائمة أفضل 20 مهاجمًا على مر تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن خاض النجم المصري 301 مواجهة في البريميرليغ، أحرز خلالها 186 هدفًا، وقدم 88 تمريرة حاسمة.

وبحسب ترتيب الموقع المتخصص، فإن الدولي المصري يأتي في المركز السادس خلف تيري هنري أسطورة أرسنال اللندني، آلان شيرار مهاجم نيوكاسل يونايتد، كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد، واين روني مهاجم مانشستر يونايتد وإيفرتون، ثم هاري كين لاعب توتنهام هوتسبير السابق.

ويتفوق محمد صلاح في هذا الترتيب على أسماء أخرى رنانة، على غرار سيرجيو أجويرو، ديديه دروجبا، لويس سواريز، إريك كانتونا، أندي كول، دينيس بيركامب، ريان غيجز، رود فان نيستلروي، جيمي فاردي، ساديو ماني، تيدي شيرينجهام، ليس فيرديناند، روبين فان بيرسي، آيان رايت.

محمد صلاح خامس أفضل هداف في تاريخ الدوري الإنجليزي

جدير بالذكر أن محمد صلاح يحتل المركز الخامس في قائمة أبرز هدافي الدوري الإنجليزي على مر التاريخ، حيث يفصله هدف وحيد عن أندي كول صاحب المركز الرابع برصيد 187 هدفًا، في الوقت الذي يتصدر فيه آلان شيرار هذا الترتيب برصيد 260 هدفًا.

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