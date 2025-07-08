الثلاثاء 08 يوليو 2025
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رياضة

إنبي يعتمد تشكيل الأجهزة الفنية والإدارية والطبية لقطاع الناشئين لكرة القدم

فريق إنبي مواليد
فريق إنبي مواليد 2010

اعتمد مجلس إدارة نادي إنبي تشكيل الأجهزة الفنية والإدارية والطبية لقطاع الناشئين لكرة القدم موسم 2025-2026.

وجاء التشكيل الكامل للأجهزة الفنية والإدارية والطبية لقطاع الناشئين بنادي إنبي كالتالي:

 

وكان نادي إنبي برئاسة أيمن الشريعي رئيس مجلس إدارة النادي قرر إقامة حفل لتكريم قطاع الناشئين، والذي حقق إنجازا غير مسبوق على مستوى الأندية المصرية بقطاع الناشئين بعدما حصدت فرق قطاع الناشئين 11 بطولة من أصل 13 بطولة، شارك فيها النادي في موسم الناشئين الموسم الماضي.

ووصف نادي إنبي هذا الإنجاز بأنه يعكس العمل الجماعي والرؤية الواضحة التي يتبناها النادي تحت شعار“هويتنا في كل نجم صنعناه وشعارنا حصد البطولات”.

وشهد حفل تكريم الناشئين قيام مجلس إدارة نادي إنبي بتكريم الراحل أحمد رفعت لاعب منتخب مصر السابق وناشئ النادي السابق  خلال الحفل الذي أقامه النادي البترولي نهاية شهر مايو الماضي.

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أنبي نادي إنبي قطاع الناشئين لكرة القدم

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