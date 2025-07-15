محافظ كفرالشيخ يستقبل مديري مركز تخطيط أراضي الدولة وهيئة حماية البحيرات

استقبل اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، اللواء ناصر فوزي، مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، واللواء الحسيني فرحات، المدير التنفيذي لهيئة حماية البحيرات والثروة السمكية، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك ودعم جهود التنمية المستدامة بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، ومحمد رأفت، معاون محافظ كفرالشيخ للمشروعات القومية، والمهندس محمد زيدان، مدير فرع هيئة الثروة السمكية، وعدد من القيادات التنفيذية.

محافظ كفر الشيخ يناقش ملفات إستغلال الموارد الطبيعية

وتناول اللقاء مناقشة عدد من الملفات المتعلقة باستغلال الموارد الطبيعية بالمحافظة، وعلى رأسها أراضي الدولة وأصولها، إلى جانب جهود تنمية وتطوير البحيرات، وخاصة بحيرة البرلس، بما يسهم في تعظيم الاستفادة الاقتصادية وتحقيق التوازن البيئي.

وأكد اللواء علاء عبدالمعطي أهمية التنسيق المستمر بين المحافظة والجهات المعنية لوضع رؤى متكاملة تدعم خطط الدولة في الحفاظ على الثروات الطبيعية وتنمية المجتمعات المحلية، لافتًا إلى أن محافظة كفرالشيخ تزخر بإمكانات كبيرة تؤهلها لتحقيق نقلة نوعية في هذا القطاع، وتحرص على توسيع آفاق التعاون مع الجهات المعنية بما يدعم خطط الاستدامة ويعزز فرص الاستثمار الواعد، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

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