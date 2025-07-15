محافظ كفر الشيخ يتفقد حملة «100 يوم صحة» بالمستشفى العام

تفقد اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، حملة «100 يوم صحة» بمستشفى كفرالشيخ العام، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تهدف إلى تعزيز صحة المواطنين وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة لهم.

وزار محافظ كفرالشيخ عددًا من نقاط وأقسام الحملة، شملت العيادات المتنقلة وعيادات نقل الدم وتنظيم الأسرة، وذلك بجانب العيادات الثابتة واطلع على ما تقدمه من خدمات صحية مجانية، واستمع إلى شرح تفصيلي حول تنظيم الحملة وآليات العمل والتنسيق بين الفرق الطبية.

محافظ كفر الشيخ يؤكد أن الصحة على رأس أولويات الدولة

وقال محافظ كفرالشيخ: إن الحملة تُعد إحدى المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ضمن رؤية الدولة لخلق مجتمع يتمتع فيه كل فرد بصحة جيدة، من خلال نظام صحي متكامل يضمن الوصول إلى خدمات عالية الجودة لجميع المواطنين، لا سيما في المناطق الأكثر احتياجًا.

وأشار اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، إلى أن الحملة تستهدف تقديم حزمة متكاملة من الخدمات الطبية المجانية بجميع مراكز ومدن المحافظة، تشمل الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة "غير السارية"، ومتابعة الحالات المكتشفة وربطها بخدمات العلاج المناسبة، إلى جانب التوعية والتثقيف الصحي من خلال فرق طبية ثابتة ومتحركة وعيادات متنقلة تصل إلى القرى والمناطق المستهدفة.

وأوضح محافظ كفر الشيخ أن المحافظة حرصت على تجهيز المستشفيات والوحدات الصحية وتهيئتها لاستقبال المواطنين، مع إعداد خريطة دقيقة لنقاط الخدمة لضمان التغطية الشاملة، بالتوازي مع إطلاق حملات ميدانية للتوعية الصحية، وتعزيز الوعي المجتمعي عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.

أضاف محافظ كفرالشيخ أن المبادرة تركز على عدة محاور رئيسية، تشمل التوسع في استخدام العيادات المتنقلة، وتقديم خدمات الفحص والكشف والعلاج بالمجان، وربط الحالات المرضية بمراكز الإحالة، إلى جانب نشر الثقافة الصحية بين المواطنين، مشيرًا إلى أن المستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية بالمحافظة تشارك بشكل فاعل في تنفيذ أنشطة الحملة.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أن الصحة تأتي على رأس أولويات الدولة، وأن حملة «100 يوم صحة» من الحملات الريادية فى تقديم الخدمات الطبية المجانية المتكاملة فى عامها الثانى، بالإضافة إلى كونها امتدادًا ناجحًا لمبادرات «100 مليون صحة»، و«بداية جديدة لبناء الإنسان»، التي رسخت ريادة مصر في مجال الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية، داعيًا المواطنين إلى الاستفادة من هذه الخدمات المجانية والحرص على إجراء الفحوصات الطبية لضمان حياة صحية متقدمة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبو السعد، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والدكتورة سمر سعدالدين، وكيل مديرية الصحة بكفرالشيخ، والدكتور حسين عبدالرازق، مدير المستشفى العام.

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