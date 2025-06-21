وزير العمل يتفقد الوحدة المتنقلة للتدريب المهني بكفر الشيخ

اختتم الوزير محمد جبران، وزير العمل، واللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، جولتهما التفقدية اليوم السبت، بزيارة الوحدة المتنقلة للتدريب المهني المتواجدة أمام مقر مديرية العمل بالمحافظة، والتي تُعد أحد أدوات الوزارة في دعم برامج التدريب الميداني وتأهيل الكوادر الشابة، والخريجين لسوق العمل، بحضور الدكتور حسن هيكل، وكيل وزارة العمل.

وتضم الوحدة عددًا من الورش العملية المتخصصة في حرف متنوعة، من بينها حرفة الخياطة، حيث توفر برامج تدريبية تطبيقية تستهدف رفع كفاءة المتدربين وتزويدهم بالمهارات اللازمة لمتطلبات سوق العمل.

الوزير يتعرف على آلية العمل

واستمع وزير العمل ومحافظ كفرالشيخ إلى شرح مفصل حول آلية عمل الوحدة، ونُظم التدريب المتبعة، والفئات المستهدفة، مؤكدين أهمية هذا النموذج المتنقل في الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا في المناطق البعيدة، وتقديم خدمات تدريبية متقدمة ومتكاملة.

وأشاد الوزير محمد جبران بمستوى التجهيزات الفنية داخل الوحدة، وبجهود فرق التدريب في إعداد وتأهيل المتدربين، مؤكدًا أن هذه الوحدات تمثل نقلة نوعية في منظومة التدريب المهني على مستوى الجمهورية.

كما أعرب محافظ كفرالشيخ عن تقديره للدور الذي تقوم به وزارة العمل في تعزيز فرص التمكين الاقتصادي للشباب، مؤكدًا دعم المحافظة الكامل لكافة المبادرات التي تسهم في بناء الإنسان وتأهيله لسوق العمل الحديث، وذلك فى ضوء مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، للتنمية البشرية «بداية جديدة لبناء الإنسان».

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