نائب محافظ الوادي الجديد تزور جناح شركة فوسفات مصر بمنتدى التعدين

زارت حنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد، ترافقها الدكتورة ماجدة حنا، نائب محافظ البحر الأحمر، جناح شركة فوسفات مصر خلال مشاركتها في فعاليات منتدى مصر للتعدين الدولي الرابع وذلك عقب تكريمها من المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، نيابة عن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بعد النجاحات التي تشهدها الشركة والمحافظة في قطاع التعدين.



فيما أشادت نائبة محافظة الوادي الجديد، الدكتورة حنان مجدي، خلال لقائها مع المهندس محمد عبد العظيم، رئيس شركة فوسفات مصر، بنجاحات الشركة خاصة الفترة الأخيرة في تحقيق انجاز خطوات تعاقد مشروع مصنع حامض الفوسفوريك مع الجانب الصيني كأحد مشروعات القيمة المضافة لخام الفوسفات مؤكدة دعم المحافظ وقيادات المحافظة للشركة في تنفيذ مشروعات القيمة المضافة بما يحقق التنمية المستدامة للمحافظة وابنائها خاصة في مجال توفير فرص العمل.



فيما أكد المهندس محمد عبد العظيم، رئيس الشركة أنه سعيد بزيارة نائبة محافظ الوادي الجديد لجناح الشركة في فعاليات منتدى مصر للتعدين مشيرا إلى دعم محافظ الوادي الجديد ونائبة المحافظة للشركة في كافة المجالات لتحقيق معدلات نجاح أكبر بما يدعم الاقتصاد الوطني وخطوات التنمية في المحافظة وبما يعود بالخير على أبنائها في ظل حرص الشركة على توفير فرص العمل لأبناء الوادي الجديد واعطاء الاولوية في التشغيل لأبناء الوادي الجديد.



حضر اللقاء لفيف من قيادات الشركة على رأسهم طارق إمام، نائب رئيس الشركة، واللواء عماد العطار، مستشار الشركة للعلاقات العامة والحكومية والأمن ومهندسي وموظفي الشركة.

وتأتي هذه المشاركة في سياق سلسلة من النجاحات المتواصلة التي حققتها الشركة خلال الفترة الأخيرة، خاصة في مجالات النمو، التطوير التكنولوجي، والتوسع في مشروعات القيمة المضافة.



وجاءت زيارة الدكتورة حنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد، لجناح شركة فوسفات مصر، مصحوبة بالدكتورة ماجدة حنا، نائب محافظ البحر الأحمر، لتؤكد مدى التقدير الرسمي لدور الشركة الحيوي في تنمية الاقتصاد المحلي.

وجرت الزيارة عقب تكريم ممثلة عن محافظ الوادي الجديد من وزير البترول، في إشارة إلى الشراكة المثمرة بين المحافظة والشركة.

تحقيق التنمية المستدامة

وفي هذا السياق، أشادت الدكتورة حنان مجدي خلال لقائها بالمهندس محمد عبد العظيم، رئيس مجلس إدارة شركة فوسفات مصر، بجهود الشركة الرائدة وخاصة ما تحقق في مشروع مصنع حامض الفوسفوريك بالتعاون مع الجانب الصيني، معتبرة إياه نقلة نوعية في إطار تعظيم القيمة المضافة لخام الفوسفات، وركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل لأبناء المحافظة.



ومن جانبه، أكد المهندس محمد عبد العظيم:"نحن ملتزمون بتقديم نموذج يحتذى به في قطاع التعدين، ونعمل باستمرار على تطوير مشروعاتنا وتحقيق أفضل استفادة من الثروات الطبيعية، مع إعطاء أولوية قصوى لأبناء محافظة الوادي الجديد في التشغيل."



كما أضاف:"الدعم الذي نحظى به من المحافظ وقيادات المحافظة يشكل دافعًا قويًا لمواصلة مسيرة التميز، وسنظل حريصين على أن تكون شركة فوسفات مصر نموذجًا في الابتكار والاستدامة وتحقيق القيمة للمجتمع."



وفي سياق متصل، عبّر طارق إمام، نائب رئيس الشركة، عن رؤيته لمستقبل فوسفات مصر قائلًا:

"نتعامل مع التحديات كفرص للتطوير، ونعمل على تبني أحدث النظم في الإدارة والتصنيع، ونسعى لإقامة شراكات استراتيجية تدعم وجودنا المحلي وتعزز حضورنا الإقليمي، مع التزام راسخ بالمساهمة في تنمية المجتمعات المحيطة بمنشآتنا."



وتواصل شركة فوسفات مصر سعيها الحثيث لتكريس مكانتها كقائد إقليمي في صناعة الفوسفات، من خلال استراتيجيات تركز على الابتكار، والاستدامة، والتنمية المجتمعية، ضمن رؤية متكاملة تخدم الاقتصاد الوطني وتعزز من تنافسية مصر على الخارطة العالمية لصناعة التعدين، بمشاركة فاعلة في المنتدى المصري الرابع للتعدين، وتكريم رسمي من وزارة البترول، تواصل الشركة ريادتها في مشروعات القيمة المضافة، وتفتح آفاقًا جديدة للتنمية المستدامة في الوادي الجديد.



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