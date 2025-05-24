جولة تفقدية لوزير البترول ومحافظ الوادى الجديد بمنجم فوسفات أبو طرطور

قام المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية يرافقه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد وعدد من أعضاء مجلس النواب بجولة تفقدية لمشروعات شركة فوسفات مصر لإنتاج الفوسفات بهضبة أبو طرطور بمحافظة الوادي الجديد

وخلال الجولة، أكد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية على اهمية قطاع التعدين الذي يمثل أحد المحاور الست الرئيسية لاستراتيجية عمل الوزارة، والذي سيشهد انطلاقة جديدة خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى قرار تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية كان نتيجة العمل الحكومي التكاملي مع مجلس النواب، والذي سيحدث نقلة نوعية في قطاع التعدين المصرى من خلال جذب الاستثمارات فى هذا القطاع الحيوي.

مشروع إنتاج حامض الفوسفوريك يمثل نقلة نوعية وقيمة مضافة حقيقة لاستغلال خام الفوسفات.

وأضاف بدوى إن زيارة اليوم لشركة فوسفات مصر بالوادي الجديد تؤكد مدى دعم الوزارة لقطاع التعدين، مشيرًا إلى أن مشروع إنتاج حامض الفوسفوريك يمثل نقلة نوعية حقيقة لاستغلال خام الفوسفات وتحقيق قيمة مضافة، ويجسد مدى التعاون والشغل التكاملي بين محافظة الوادى الجديد وشركة فوسفات مصر، لافتًا إلى أن هذا المشروع سيوفر الكثير من فرص العمل لأبناء المحافظة، وفى هذا الصدد أكد على اهمية وجود مركز تدريب لتطوير ورفع كفاءة العاملين.

إنتاج حمض الفوسفوريك من أهم مشروعات التنمية فى محافظة الوادي الجديد.

ومن جانبه، وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد الشكر للمهندس كريم بدوى على هذه الزيارة الميدانية التى تمثل اكبر دفعة ودعم للعاملين لتنفيذ مشروع انتاج حمض الفوسفوريك الذى يعد من اهم مشروعات التنمية فى محافظة الوادي الجديد، لافتًا إلى دعم المحافظة الكامل لتنفيذ هذا المشروع لما له من اهمية لاهالى المحافظة.

واستعرض المهندس محمد عبد العظيم رئيس شركة فوسفات مصر نبذة تاريخية عن اكتشاف خامات الفوسفات فى منطقة ابو طرطور ، وخطط الشركة الحالية لتطور أعمال البحث والاستكشاف وإنتاج واحتياطيات خام الفوسفات، للحفاظ على مكانة الشركة بين كبريات الشركات المنتجة لخام الفوسفات.

وأوضح عبد العظيم الموقف الحالي وتطور الأعمال فى مشروع حامض الفوسفوريك، والذي يساهم فى رفع القيمة المضافة لخام الفوسفات، وتبلغ قيمته الاستثمارية حوالي 640 مليون دولار، وتم اختيار موقعه داخل موقع شركة فوسفات مصر بهضبة ابو طرطور لتحقيق الاستفادة الكاملة من المنشآت والتسهيلات المتواجدة بالفعل، وليكون بجوار المنجم المنتج لخام الفوسفات، كما تم استعراض موقف مشروع مصر اندوراما لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية والمخطط تنفيذه بالمنطقة الاقتصادية بالعين السخنة، بالتعاون مع شركة اندوراما الهندية وتبلغ استثماراته 500 مليون دولار.

وعقب ذلك، قام وزير البترول والثروة المعدنية ومحافظ الوادي الجديد والمرافقون بتفقد مراحل الإنتاج فى مناجم قطاع 8 وشرائح الفوسفات وكذلك فوهة المنجم تحت سطح الارض، حيث استمع الوزير والمرافقون إلى شرح من شباب المهندسين في المنجم حول مراحل الإنتاج بدء من عمليات الاستكشاف والاستخراج والتكسير حتى المراحلة النهائية لإنتاج الفوسفات الخام، وشدد بدوى خلال الجولة على الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية خاصة مع هذه الاعمال التى تتطلب يقظة تامة اثناء العمل وذلك لتوفير بيئة عمل امنه لجميع العاملين.

رافق الوزير خلال الجولة النائب شحاتة ابو زيد وكيل ثان لجنة الصناعة بمجلس النواب، والنائب إيهاب عبد العظيم عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، والنائب محمد إسماعيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومقدم مشروع قانون تحويل هيئة الثروة المعدنية لهيئة اقتصادية، واعضاء مجلس النواب عن محافظة الوادي الجديد النائبة رغدة عبد السلام، والنائب تامر عبد القادر والنائب احمد عبد الله، ومن قيادات قطاع البترول، المهندس صلاح عبد الكريم الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، والجيولوجي ياسر رمضان رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، والمهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي للوزارة، واللواء محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بالوزارة، واللواء حسام نبيل رئيس الإدارة المركزية للامن بالوزارة، والدكتور محمد الباجوري المشرف على الإدارة المركزية للشئون القانونية.

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