الجمعة 27 يونيو 2025
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محافظات

تدريب طلاب جيولوجيا الأزهر بـ فوسفات أبوطرطور في الوادي الجديد

الطلاب المتدربين،
الطلاب المتدربين، ڤيتو

اختتمت شركة فوسفات مصر التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، والمسئولة عن استخراج الفوسفات من محافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، البرنامج التدريبي الصيفي لطلاب كلية العلوم – قسم الجيولوجيا بجامعة الأزهر بالقاهرة، وذلك بموقع الشركة الإنتاجي في هضبة أبو طرطور بمحافظة الوادي الجديد، وهو ما يؤكد مكانة الشركة كمؤسسة وطنية رائدة تدفع بعجلة التنمية وترتقي بكفاءة الكوادر المستقبلية.
وأكد المهندس ثروت حجاب، مدير موقع الشركة بالوادي الجديد، أن البرنامج الذي انطلق في 21 يونيو الجاري وتُوج اليوم بتسليم شهادات إتمام التدريب للطلاب، كان فرصة مثالية لتعريفهم بالتراكيب الجيولوجية لهضبة أبو طرطور وطبقة الإنتاج، فضلًا عن الطرق المتبعة في إدارة الأبحاث الجيولوجية بالشركة. 
وقال: لقد تحملت شركة فوسفات مصر تكاليف الإقامة والإعاشة للمتدربين، في خطوة تؤكد حرص الشركة على الاستثمار في تدريب الشباب ورفع قدراتهم في هذا المجال الحيوي،  وقد تولت شركة فوسفات مصر كامل نفقات الإقامة والإعاشة للمتدربين، وهو ما يعكس التزامها بدورها المجتمعي والعلمي.

من جانبه، أعرب المهندس محمد عبد العظيم – رئيس مجلس إدارة شركة فوسفات مصر – عن فخره الكبير بما تحقق من نتائج إيجابية خلال البرنامج التدريبي، مشيرًا إلى أن الشركة تضع ضمن أولوياتها دعم التعليم العملي وربط الدراسة النظرية بالواقع الميداني في صناعة التعدين، وقال في تصريح له:
“نحن فخورون بما تقدمه شركة فوسفات مصر من دعم حقيقي للطلاب والباحثين، ونؤمن بأن الاستثمار في العقول الشابة هو السبيل الأهم لضمان استدامة النجاح والتطور التقني في القطاع التعديني. ونعمل باستمرار على تطوير أدائنا وتعزيز تنافسيتنا محليًا وعالميًا.”
في السياق ذاته، أكد طارق إمام – نائب رئيس شركة فوسفات مصر – أن الشركة ماضية بخطى واثقة نحو التميز، مشيدًا بجهود فرق العمل التي شاركت في إنجاح هذا البرنامج التدريبي، وقال:
“نحرص دومًا على أن نكون في مقدمة الشركات التي تفتح أبوابها للتدريب والتطوير، وندرك أن بناء القدرات الشابة اليوم هو أساس التفوق في المستقبل. لدينا خطط طموحة للتوسع وتعزيز دورنا الصناعي والاقتصادي، وسنواصل الابتكار للحفاظ على ريادتنا في هذا القطاع الحيوي”.
ولفت إلى أنه تعكس هذه المبادرة رؤية فوسفات مصر المستقبلية القائمة على الاستدامة، والتطوير المستمر، ومواكبة أفضل الممارسات العالمية في مجالات التعدين والتأهيل البشري، في إطار استراتيجية واضحة تهدف إلى تحقيق التكامل بين الخبرة العملية والتعليم الأكاديمي.

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