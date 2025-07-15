محافظ الوادي الجديد يعتمد الحد الأدنى للقبول بمدارس التمريض

اعتمد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، الحد الأدنى للقبول بمدارس التمريض للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٦، للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية لهذا العام بمجموع لا يقل عن ٢٦٥ درجة، على أن يتم قبول ١٩٥ طالبًا وطالبةً بدفعة هذا العام على مستوى مراكز المحافظة.

فتح باب التقديم للقبول بمدارس التمريض

وأوضح الدكتور شريف صبحي وكيل وزارة الصحة والسكان بالوادي الجديد، عن فتح باب التقديم اعتبارًا من يوم السبت الموافق ١٩ يوليو وحتى يوم الإثنين الموافق ٢٨ يوليو الجاري، على أن تقتصر الاختبارات على الطلاب الحاصلين على المجموع الأعلى حسب احتياج كل مدرسة من المدارس الخمس ومقرها ( الخارجة التخصصي- الداخلة- الفرافرة - باريس- بلاط).

شروط القبول في مدارس التمريض العادي للعام الدراسي 2025/2026

حددت وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، مجموعة من المعايير التي ينبغي توافرها لدى الطلاب والطالبات الراغبين في الالتحاق بمدارس التمريض العادي، وتتمثل في النقاط التالية:

ضرورة الحصول على الشهادة الإعدادية العامة لعام 2025 بتقدير جيد على الأقل.

يلزم ألا يقل سن المتقدم عن 14 عاما ولا يزيد عن 18 عاما في 1 أكتوبر 2025.

ينبغي اجتياز اختبارات القبول في (اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، الرياضيات، السمات الشخصية).

يتعين اجتياز الكشف الطبي والنفسي بنجاح.

لابد أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومن أبوين مصريين.

مراعاة الالتزام بعدم الزواج طوال فترة الدراسة.



طريقة التقديم والمستندات المطلوبة لمدارس التمريض العادي 2025/2026

أوضحت مديريات الصحة أن التقديم سوف يكون إما إلكترونيًا أو ورقيًا، وذلك وفق نظام كل محافظة ويتم عادة من خلال المدارس الثانوية الفنية للتمريض أو الإدارات الصحية التابعة لمديريات الصحة، ونوضح المستندات المطلوبة للتقديم فيما يلي:

أصل شهادة الإعدادية لعام 2025 مع 3 صور منها.

شهادة الميلاد الأصلية مع 3 صور منها.

عدد 6 صور شخصية حديثة مقاس 4×6.

صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

ملف تقديم ورقي يحتوي على استمارة القبول.

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