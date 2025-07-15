بدء التقديم للجامعات الأهلية إلكترونيا للشهادات المعادلة، 12 جامعة أهلية جديدة تبدأ الدراسة العام القادم، خطوات التسجيل والأوراق المطلوبة وسداد الرسوم.. وتعليمات هامة للطلاب.. تحذيرات من الوسطاء

بدأت الجامعات الأهلية في استقبال طلبات الطلاب للالتحاق بكلياتها، للعام الدراسي الجديد 2025/2026، لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية.

وتعد الجامعات الأهلية مؤسسات تعليمية غير هادفة للربح، تقدم برامج تعليمية متميزة ومواكبة لمتطلبات سوق العمل، المحلي والدولي والإقليمي، وتؤهل الخريجين لوظائف المستقبل.

12 جامعة أهلية جديدة تبدأ الدراسة العام القادم

وأعلنت وزارة التعليم العالي عن صدور 12 قرارا جمهوريا ببدء الدراسة في 12 جامعة أهلية جديدة تقدم برامج دراسية متميزة، وهي: جامعة القاهرة الأهلية، جامعة كفر الشيخ الأهلية، جامعة سوهاج الأهلية، جامعة دمنهور الأهلية، جامعة السويس الأهلية، جامعة دمياط الأهلية، جامعة عين شمس الأهلية، جامعة الوادي الجديد الأهلية، جامعة الفيوم الأهلية، جامعة طنطا الأهلية، جامعة الأقصر الأهلية، وجامعة مدينة السادات الأهلية.

وتضم جامعة القاهرة الأهلية 14 كلية، وتشمل: (كلية الطب – كلية طب الأسنان – كلية الصيدلة – كلية التمريض – كلية العلاج الطبيعي – كلية الهندسة – كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي – كلية العلوم – كلية الطب البيطري – كلية التجارة – كلية الاقتصاد والعلوم السياسية – كلية الإعلام – كلية التربية للطفولة المبكرة – كلية الحقوق).

وتضم جامعة كفر الشيخ الأهلية: 12 كلية وتشمل (كلية الطب البشري – كلية طب الفم والأسنان – كلية الصيدلة – كلية العلاج الطبيعي – كلية التمريض – كلية الطب البيطري – كلية الهندسة – كلية علوم الحاسب والذكاء الاصطناعي – كلية العلوم – كلية الزراعة – كلية اللغات والعلوم الإنسانية – كلية التجارة وعلوم الإدارة).

جامعة المنصورة الأهلية تفتح باب التقدم للشهادات المعادلة

وأعلنت جامعة المنصورة الأهلية عن فتح باب التقدم إلكترونيًا للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة (العربية، والأجنبية) هذا العام 2025م للقبول بالعام الجامعي 2025/2026، وذلك بالكليات التالية:

كلية الطب البشري.

كلية طب الأسنان.

كلية الصيدلة.

كلية الهندسة.

كلية التمريض.

كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية.

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية.

وذلك وفقًا للحدود الدنيا التي سوف يتم إعلانها من مجلس الجامعات الأهلية وللتنسيق الداخلي للجامعة لعام 2025م.

وتم فتح باب التقدم للطلاب المُعلن نتائجهم اعتبارًا من يوم السبت 5 يوليو 2025م ويستمر حتى يوم الإثنين الموافق 28 يوليو 2025م، ويتم التقديم من هنـــــــــــــــــا.

ونوهت الجامعة بأنه ليس لديها أي وسطاء أو مندوبين داخل مصر أو خارجها، ويحظر التعامل مع أي وسطاء.

جامعة الزقازيق الأهلية تعلن فتح باب التقديم لطلاب الشهادات المعادلة

كما أعلنت جامعة الزقازيق الأهلية عن فتح باب التقدم إلكترونيا للقبول بكلياتها للعام الجامعى 2025-2026 وذلك لطلاب شهادات المعادلة (العربية والأجنبية) 2025 الراغبين فى الالتحاق بالجامعة بالكليات التالية:

كلية الطب البشري.

كلية طب الأسنان.

كلية الصيدلة.

كلية الهندسة.

كلية التمريض.

كلية الحاسبات والمعلومات.

كلية التجارة.

وذلك وفقًا للحدود الدنيا التي سوف يتم إعلانها من مجلس الجامعات الأهلية مع عمل تنسيق داخلي للجامعة للأعلى مجموع لعام 2025 م.

وبدأ التقديم إلكترونيا على موقع الجامعة اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 14 يوليو، ويستمر حتى يوم السبت 26 يوليو 2025من هنـــــــــــــــا.

خطوات التقديم الإلكتروني للجامعات الأهلية

هناك مجموعة من الخطوات التي يجب على الطلاب اتباعها للتسجيل للجامعات الأهلية، وهي كالتالي:

يقوم الطالب بإنشاء حساب علي الموقع المخصص للتقديم لكل جامعة واستيفاء البيانات المطلوبة بكل دقة.

يجب الاحتفاظ باسم المستخدم وكلمة السر الخاصة بالمتقدم عند التسجيل على موقع التقديم، وذلك للدخول مرة أخرى، ومتابعة حالة الطلب الخاص بالطالب، حيث يتم الاعلان عن نتيجة القبول المبدئي عبر موقع التقديم الإلكتروني المشار إليه سابقًا.

يجب على الطلاب التأكد من رفع كل الشهادات المطلوبة في ملف pdf واحد أو صورة واحدة بحجم أقصي 1 ميجا.

يتم سداد رسوم فتح الملف للبرنامج المراد الالتحاق به وقدرها 1500 جنيه مصري (لا ترد) الكترونيًا.

يمكن للطالب التقدم بأكثر من طلب التحاق للبرامج المختلفة، كل طلب التحاق برسوم منفصلة.

طريقة سداد رسوم التسجيل بالجامعات الأهلية

يمكن للطلاب سداد رسوم التسجيل للجامعات الأهلية باستخدام إحدى الوسائل الآتية:

البطاقات البنكية (فيزا – ماستركارد ……. إلخ).

منافذ وماكينات فورى.

لن يعتد بالإيصالات التي يتم سدادها بأي طريقة خارج منظومة الدفع الإلكتروني والموضحة أعلاه.

يرجى الاحتفاظ بصورة عملية السداد.

ملاحظات هامة للطلاب قبل التسجيل للجامعات الأهلية

تستعرض بوابة “فيتو” مجموعة من الملاحظات الهامة التي يجب على الطلاب الاطلاع عليها قبل أداء عملية التسجيل للجامعات الأهلية، وهي كالتالي:

يعتبر موقع التقديم الإلكتروني لكل جامعة أهلية والصفحة الرسمية لها على فيسبوك هما المصدران الأساسيان للتعرف على مستجدات عملية التنسيق الخاصة بالمتقدم، لذا يجب على الطالب المتابعة المستمرة لما يستجد من تنويهات عليهما.

يتحمل المتقدم مسئولية صحة البيانات ودقتها، ومن يخالف ذلك يتعرض لإلغاء التسجيل الخاص به على موقع الجامعة.

لا يتطلب التقديم المبدئي الحضور الشخصي لمقر الجامعات الأهلية إلا في مرحلة استكمال الأوراق النهائية.

أكدت جميع الجامعات الأهلية أنها ليس لها أي وسطاء أو مندوبين في داخل مصر أو خارجها، وحذرت من التعامل مع أي فرد خارجها.

بالنسبة للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، الثانوية الأزهرية، مدارس STEM للعلوم والتكنولوجيا، ومدارس النيل الدولية لعام 2025، سيتم إعلان موعد التقديم لاحقًا، وذلك بعد إعلان نتائج الثانوية العامة والأزهرية.

الأوراق المطلوبة للتقديم للجامعات الأهلية

جاءت الأوراق المطلوبة للتسجيل للجامعات الأهلية كالتالي:

صورة من شهادة الميلاد. عدد 6 صور شخصية حديثة. صورة من بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر. صورة من شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.



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