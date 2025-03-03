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الكليات المتاحة في جامعة كفر الشيخ الأهلية

جامعة كفر الشيخ،
جامعة كفر الشيخ، فيتو
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تعتبر جامعة كفر الشيخ الأهلية، إحدى الجامعات الأهلية الجديدة التي تم الموافقة على إنشائها، والتي ستبدأ الدراسة بها اعتبارًا من العام الدراسي القادم 2025/2026، بإجمالي عدد 12 كلية بها.

الكليات المتاحة في جامعة كفر الشيخ الأهلية


كلية الطب البشري 
كلية طب الفم والأسنان 
كلية الصيدلة
كلية العلاج الطبيعي
كلية التمريض 
كلية الطب البيطري 
كلية الهندسة 
كلية علوم الحاسب والذكاء الاصطناعي 
كلية العلوم 
كلية الزراعة 
كلية اللغات والعلوم الإنسانية 
كلية التجارة وعلوم الإدارة


الجامعات الأهلية الجديدة تقدم برامج دراسية متطورة تواكب متطلبات سوق العمل، وتوفر بيئة تعليمية حديثة تدعم الابتكار والتميز الأكاديمي.

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