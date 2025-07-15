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حوادث

المعمل الجنائي يعاين حريق محل بالهرم والنيابة تستمع لأقوال مالكه

حريق محل، فيتو
حريق محل، فيتو

أمرت نيابة الجيزة بانتداب المعمل الجنائي للتعرف على سبب حريق اندلع داخل محل في منطقة الهرم دون وقوع أي إصابات، لتحديد بدايته ونهايته وحصر التلفيات. 

 

وكشفت المعاينة الأولية أن ماسا كهربائيا في وصلات الكهرباء الداخلية وراء الحريق، ولا يوجد شبهة جنائية في الحادث. 

نشوب حريق محل في الهرم

 

البداية كانت بتلقى مشرف عمليات النجدة بلاغا يفيد بنشوب حريق محل فى منطقة الهرم، وتم الدفع بسيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمني بمحيطه، وتمكن رجال الحماية المدنية من إخماد النيران، دون إصابات.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق، التي أمرت باستدعاء مالك المحل وشهود العيان لسماع أقوالهم في الحادث. 

 

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