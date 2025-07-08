الثلاثاء 08 يوليو 2025
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حوادث

ضبط 3 متهمين بمحاولة اختطاف طفل من موقف سيارات بالهرم

ضبط 3 متهمين بمحاولة
ضبط 3 متهمين بمحاولة اختطاف طفل من موقف سيارات بمنطقة الهرم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من إحباط محاولة اختطاف طفل من داخل موقف سيارات أجرة بمنطقة الهرم، وضبط 3 أشخاص متورطين في الواقعة، وذلك بعد تلقي بلاغ عاجل من شرطة النجدة.

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تعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ للأجهزة الأمنية يفيد بمحاولة 3 أشخاص اختطاف طفل من داخل موقف الأجرة بالهرم. وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ وتمكنت من ضبط المتهمين داخل سيارة قبل تنفيذ الجريمة.

وبمواجهتهم، اعترف المتهمون أمام رجال المباحث بنيّتهم المسبقة لاختطاف الطفل، مؤكدين أنهم خططوا للجريمة عن عمد، إلا أن محاولتهم باءت بالفشل بعد تدخل القوات الأمنية في الوقت المناسب.

وقد تم تحرير محضر رسمي بالواقعة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، تمهيدًا لعرضهم على النيابة العامة للتحقيق.

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بمنطقة الهرم مديرية أمن الجيزة موقف الاجرة منطقة الهرم محاولة اختطاف الهرم

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