تفاصيل مأساة سقوط سيارة في نهر النيل ومصرع صيدليتين بالجيزة

تجري نيابة الجيزة تحقيقات موسعة في حادث سقوط سيارة بنهر النيل، في منشأة القناطر، وتسبب في مصرع سيدتين تعملان صيدليتين للوقوف علي ملابسات الحادث، والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

وبالفحص، تبين أن السيارة ملاكي اختلت عجلة القيادة من يد قائدتها، مما أسفر عن انحرافها عن الطريق، وسقوطها في نهر النيل، ومصرع مستقليها، وتبين أن السيارة مسجلة باسم شركة أدوية.

أقوال شهود العيان

واستمعت النيابة لأقوال شهود العيان الذين أكدوا أنهم فوجئوا بالسيارة تنحرف باتجاه المياه، ولم يستطيعوا إنقاذ من بداخلها، فاستعانوا بالشرطة التي قامت بدورها في انتشال الجثث.

وطالبت النيابة تفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث، كما أمرت بانتداب خبير لفحص السيارة وإعداد تقرير واف عن الحادث.

أسفر الحادث عن مصرع "ش. ح." 28 سنة صيدلانية، وزميلتها "هـ. ف." 28 سنة صيدلانية، تقيمان بقرية ذات الكوم، التابعة لمركز منشأة القناطر، وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري وانتشالهما، بالإضافة إلى استخراج السيارة من النيل بواسطة لودر.

تم نقل الجثتين إلى مستشفى مبارك المركزي، في منشاة القناطر، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.

انقلاب سيارة في نهر النيل

البداية كانت بورود بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد انقلاب سيارة في نهر النيل بمنشأة القناطر، انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث.

تم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري وانتشال الجثتين، ونقلهما إلى ثلاجة مستشفى مبارك المركزي، وانتشال السيارة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

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