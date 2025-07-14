الاستماع لأقوال أسرة طفل لقي مصرعه بسبب الأسانسير بالهرم

تستمع نيابة الجيزة لأقوال أسرة طفل سوداني لقي مصرعه في حادث مصعد مأساوي بمنطقة الهرم غرب الجيزة، للوقوف علي ملابسات الحادث، والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

العثور على جثة طفل بشارع السلام متفرع من ترسا

البداية كانت بتلقى مأمور قسم شرطة الهرم إخطارا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة طفل بشارع السلام متفرع من ترسا.

وانتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، وتبين أن مصعد عقار اصطدم برأس طفل سوداني يبلغ من العمر 11 عاما أثناء نزوله مما أسفر عن مصرعه.

وتحفظت الشرطة على جثة الطفل بثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، والتي صرحت بتسليم الجثمان لذويه تمهيدا لدفنه في مدافن العائلة.

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