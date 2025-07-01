مزقوا جسده بسلاح أبيض، الأمن يكشف ملابسات فيديو الاعتداء على صاحب كافيه بالوراق

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى، يظهر فيه مجموعة من الأشخاص يعتدون على آخر باستخدام سلاح أبيض بمنطقة الوراق فى الجيزة، ثم يفرون من المكان.

تفاصيل الواقعة

بالفحص، تبين أنه بتاريخ 17 يونيو، تلقى قسم شرطة الوراق بلاغًا بوقوع مشاجرة بين طرفين، الأول مالك كافيه أصيب بجروح متفرقة، والثانى يضم 5 أشخاص، اثنين منهم لهم معلومات جنائية.

خلافات مالية على ثمن فاتورة مشروبات

وتبين أن سبب المشاجرة يعود لخلافات مالية سابقة بينهم حول فاتورة مشروبات، اعتدى خلالها الطرف الثانى على مالك الكافيه بالضرب، مستخدمين سلاحًا أبيض بحوزة أحدهم، ما أسفر عن إصابته.

التحرك الأمنى العاجل

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين، وعُثر بحوزة أحدهم على السلاح المستخدم فى الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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