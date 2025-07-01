الثلاثاء 01 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

مزقوا جسده بسلاح أبيض، الأمن يكشف ملابسات فيديو الاعتداء على صاحب كافيه بالوراق

الحادثة
الحادثة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى، يظهر فيه مجموعة من الأشخاص يعتدون على آخر باستخدام سلاح أبيض بمنطقة الوراق فى الجيزة، ثم يفرون من المكان.

 

تفاصيل الواقعة
بالفحص، تبين أنه بتاريخ 17 يونيو، تلقى قسم شرطة الوراق بلاغًا بوقوع مشاجرة بين طرفين، الأول مالك كافيه أصيب بجروح متفرقة، والثانى يضم 5 أشخاص، اثنين منهم لهم معلومات جنائية.

 

خلافات مالية على ثمن فاتورة مشروبات 

وتبين أن سبب المشاجرة يعود لخلافات مالية سابقة بينهم حول فاتورة مشروبات، اعتدى خلالها الطرف الثانى على مالك الكافيه بالضرب، مستخدمين سلاحًا أبيض بحوزة أحدهم، ما أسفر عن إصابته.

الداخلية تكشف ملابسات فيديو إطلاق نار وترويع مواطنين فى الغربية

القبض على سائق سيارة نقل طفلين داخل الشنطة الخلفية أثناء القيادة بالقاهرة

 التحرك الأمنى العاجل 
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين، وعُثر بحوزة أحدهم على السلاح المستخدم فى الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجيزة الوراق سلاح أبيض مشاجرة تعدى على صاحب كافية وزارة الداخلية

مواد متعلقة

الداخلية تكشف ملابسات فيديو إطلاق نار وترويع مواطنين فى الغربية

القبض على سائق سيارة نقل طفلين داخل الشنطة الخلفية أثناء القيادة بالقاهرة

مصرع تلميذ صعقا بالكهرباء داخل منزله في قنا

القبض على طالبين لتصوير متشرد والتنمر عليه فى الحوامدية

مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة وضبط كميات ضخمة من المخدرات والأسلحة

كشف ملابسات استغاثة سيدة من شقيق زوجها بعد تعديه عليها بالضرب بكفر الشيخ

الأمن يكشف حقيقة فيديو تصوير السيدات داخل جيم بمدينة نصر

بعد تداول فيديو بالواقعة، ضبط سيدة اعتدت على كلاب ضالة بالشرقية

الأكثر قراءة

الأرصاد الجوية تعلن درجات الحرارة وخريطة سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة

سيدة أعمال تتبرع برحلات عمرة لأسر ضحايا حادث طريق المنوفية

الأهلي يستعد للإعلان عن رحيل هذا اللاعب

رئيس النواب يفتح النار على الحكومة بسبب الإيجار القديم (تفاصيل)

ترامب: لا يمكن لأحد الوصول إلى المواقع النووية الإيرانية المدمرة

تحقيقات النيابة: سائق حادث الطريق الإقليمي تعمد السير في الاتجاه المعاكس تحت تأثير المخدرات

في الذكرى الـ89 لميلاده، محطات في حياة الشيخ عبد الواحد زكي راضي، صاحب أول مصحف مسجل صوتا وصورة

انخفاض أسعار السلع الغذائية الرئيسية في أول أيام شهر يوليو 2025

خدمات

المزيد

انخفاض أسعار السلع الغذائية الرئيسية في أول أيام شهر يوليو 2025

أسعار الذهب تقفز 50 جنيها (آخر تحديث)

أسعار الذهب في عمان اليوم الثلاثاء 1 يوليو 2025

أسعار الألومنيوم في السوق المحلية اليوم

المزيد

انفوجراف

بعد زيادتها بدءا من اليوم.. الأسعار الرسمية الجديدة لسجائر "ميريت" و"مارلبورو" و"إل إم" (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم مسح الأرض في المنام وعلاقته بتحسين الأحوال وتغيرها إلى الأفضل

في الذكرى الـ89 لميلاده، محطات في حياة الشيخ عبد الواحد زكي راضي، صاحب أول مصحف مسجل صوتا وصورة

من قصص القرآن الكريم.. حكاية سيدنا هود مع أقوى أهل الأرض

المزيد
الجريدة الرسمية