في حريق حضانات البتروكيماويات، النيابة تستدعي مسئولي محافظة الأسكندرية وتطلب ملف السلامة

أصدرت نيابة العامرية أول في حريق حضانات البتروكيماويات غرب الإسكندرية، عدة قرارات وهي سرعة تحريات المباحث حول الواقعة، وطلب ملف منطقة الحضانات لفحصه ومعرفة قواعد السلامة المتبعة، واستدعاء مسؤولي المكان لاستجوابهم، وتكليف فريق فني للمعاينة ومعرفة أسباب الحريق.

حريق حضانات البتروكيماويات بالاسكندرية

وكانت نيابة العامرية أول بالإسكندرية قد باشرت التحقيقات في الحريق الذي اندلع في مخلفات بمنطقة البتروكيماويات بمنطقة العامرية، والذي امتد إلى الحضانة الخاصة بحفظ السيارات والمركبات المخالفة بمنطقة البتروكيماويات والحضانة التابعة لمحافظة الإسكندرية.

تبين أن النيران تسببت في إتلاف وحرق 62 توكتوك و4 تروسيكل بالحضانة الخاصة بنقطة شرطة البتروكيماويات، وكذلك أتلفت النيران 20 سيارة و5 تروسيكل و5 دراجة بخارية داخل الحضانة الخاصة بمحافظة الاسكندرية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

تمكن رجال الحماية المدنية بمحافظة الإسكندرية، من السيطرة على الحريق الذى اندلع فى مخلفات في منطقة البتروكيماويات التابعة لمنطقة العامرية غرب المحافظة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد اشتعال حريق بمنطقة البتروكيماويات، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، ترافقها سيارات الحماية المدنية إلى محل البلاغ.

تبين اشتعال النيران فى مخلفات وهيش بشارع منطقة البتروكيماويات، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، وتحرر محضر بالواقعة. وتولت النيابة التحقيق.

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