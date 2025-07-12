السبت 12 يوليو 2025
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حوادث

تسرب غاز وراء حريق مطعم بالوراق

حريق مطعم
حريق مطعم

 اندلع، منذ قليل، حريق بمطعم في منطقة الوراق، تسبب في إصابة 3 أشخاص بحروق، وأمرت النيابة بانتداب المعمل الجنائي للتعرف على سبب الحريق. 

 

وتبين من خلال الفحص والمعاينة، أن تسرب غاز من أسطوانة، وراء اندلاع الحريق، وسقوط المصابين. 

 

اندلاع حريق بمطعم في الوراق

البداية كانت بتلقي غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد اندلاع حريق بمطعم في الوراق، تم الدفع بسيارات إطفاء لمكان البلاغ، وتمكن رجال الحماية المدنية من محاصرة النيران وإخمادها.


أسفر الحريق عن إصابة إثنين من العاملين بالمطعم وفتاة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، التي أمرت باستدعاء مالك المطعم وشهود العيان لسماع أقوالهم حول الحادث، وتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث. 

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المعمل الجنائي الوراق غرفة النجدة بالجيزة

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