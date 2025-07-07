الإثنين 07 يوليو 2025
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صحة ومرأة

طريقة عمل الكبسة بالفراخ في خطوات بسيطة ومذاق لا يقاوم

الكبسة بالفراخ
الكبسة بالفراخ

طريقة عمل الكبسة بالفراخ، الكبسة بالفراخ من الأكلات العربية الشهيرة التى لها شعبية كبيرة على مستوى العالم لمذاقها المميز.

وطريقة عمل الكبسة بالفراخ، سهلة وبسيطة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل على الطريقة الأصلية لإسعاد أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل الكبسة بالفراخ.

مكونات عمل الكبسة بالفراخ:

 دجاجة كاملة (مقطعة إلى 4 أو 8 قطع حسب الرغبة)

2 كوب أرز بسمتي

2 حبة بصل كبيرة (مفرومة ناعم)

3 فصوص ثوم (مهروسة)

2 حبة طماطم كبيرة (مبشورة أو مفرومة)

2 ملعقة كبيرة معجون طماطم

3 ملاعق كبيرة زيت نباتي أو سمن

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

التوابل (بهارات الكبسة):

1 ملعقة صغيرة كركم

1 ملعقة صغيرة كمون

1 ملعقة صغيرة قرفة

1 ملعقة صغيرة بابريكا

1/2 ملعقة صغيرة قرنفل مطحون

1/2 ملعقة صغيرة هيل مطحون (حب الهيل المطحون)

1/2 ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون

1/2 ملعقة صغيرة بهارات كبسة جاهزة (اختياري لتعزيز النكهة)

2 ورق غار

1 عود قرفة

2 حبة ليمون مجفف (لومي)

طريقة عمل الكبسة بالفراخ 
طريقة عمل الكبسة بالفراخ 

طريقة عمل الكبسة بالفراخ:-

  • يغسل الأرز جيدا وينقع في ماء دافئ لمدة 20–30 دقيقة، ثم يصفى.
  • في قدر كبير، سخني الزيت أو السمن، وأضيفي البصل وقلبيه حتى يصبح لونه ذهبي.
  • أضيفي الثوم وقلبيه مع البصل لمدة دقيقة.
  • أضيفي قطع الفراخ وقلبيها مع البصل حتى تتغير لونها من جميع الجهات وتتحمر قليلا.
  • أضيفي جميع التوابل الجافة، وورق الغار، والقرفة، والليمون المجفف.
  • أضيفي الطماطم المبشورة ومعجون الطماطم، واتركي الخليط على نار متوسطة حتى تتسبك الصلصة.
  • أضيفي كمية مناسبة من الماء لتغطية الفراخ، واتركيها حتى تغلي.
  • غطي القدر وخففي النار، واتركي الفراخ تطهى لمدة 30–40 دقيقة حتى تنضج جيدا.
  • بعد نضج الدجاج، أضيفي الأرز المنقوع والمصفى إلى المرق، وقلبي برفق.
  • إذا لزم الأمر، أضيفي ماء ساخن بحيث يغطي الأرز بمقدار 1 سم تقريبا.
  • غطي القدر واتركيه على نار عالية حتى يغلي، ثم خففي النار إلى هادئة واتركي الكبسة تنضج لمدة 20–25 دقيقة حتى يتشرب الأرز السوائل وينضج تماما.
  • قدمي الكبسة في طبق التقديم، وضعي فوقها قطع الفراخ.
  • يمكن تزيين الوجه بالمكسرات المحمصة (مثل اللوز أو الصنوبر)، وشرائح الليمون.
  • تقدم الكبسة ساخنة إلى جانب سلطة الزبادي أو السلطة الخضراء.
  • يفضل استخدام أرز بسمتي طويل الحبة للحصول على نتيجة مثالية.
  • يمكن شوي الفراخ في الفرن قليلا بعد نضجها لإعطاء طعم مشوي ومقرمش.
  • تعديل كمية التوابل حسب الذوق الشخصي.
  • يمكن تحضير الكبسة باللحم البقرى أو اللحم الضأن بدلا من الفراخ حسب الرغبة.
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