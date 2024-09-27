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طريقة عمل الكبسة باللحمة، أكلة لذيذة وسهلة التحضير

الكبسة باللحمة، فيتو
الكبسة باللحمة، فيتو

طريقة عمل الكبسة باللحمة، الكبسة باللحمة من الأكلات الخليجية الشهيرة التى لها شعبية كبيرة لمذاقها المميز وعشاقها الكثيرون.

وطريقة عمل الكبسة باللحمة، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيرها فى المنزل لإسعاد أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل الكبسة باللحمة كالتالي:

مكونات عمل الكبسة باللحمة: 

كيلو جرام واحد من لحم الضأن أو العجل (مقطّع إلى قطع كبيرة)

2 كوب أرز بسمتي

3 ملاعق كبيرة زيت نباتي أو سمن

بصلة كبيرة مفرومة

3 فصوص ثوم مفروم

حبتان طماطم مفرومتان

ملعقتان كبيرتان من معجون الطماطم

حبة فلفل أخضر حار (اختياري)

5 أكواب ماء

ملعقة صغيرة من الكركم

ملعقة صغيرة من الكمون

ملعقة صغيرة من القرفة

ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة

ملعقة صغيرة من الحبهان المطحون

ورقتان من ورق الغار

ملعقة صغيرة من الملح (حسب الرغبة)

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

الكبسة باللحمة 

طريقة عمل الكبسة باللحمة:-

  • في قدر كبير، ضعي الزيت أو السمن على نار متوسطة وأضيفي البصل المفروم وقلّبيه حتى يذبل ويصبح لونه ذهبيًا.
  • أضيفي الثوم وقلّبي لمدة دقيقة.
  • أضيفي قطع اللحم وقلّبيها حتى تتغير لونها من جميع الجوانب.
  • أضيفي الطماطم المفرومة ومعجون الطماطم واستمرّي في التقليب.
  • أضيفي الكركم، الكمون، القرفة، الكزبرة، الهيل، الفلفل الأسود، وورق الغار.
  • اخلطي المكونات جيدًا حتى تمتزج التوابل مع اللحم.
  • أضيفي الماء وقلّبي، ثم اتركي اللحم على نار هادئة لمدة 45 دقيقة إلى ساعة، أو حتى ينضج اللحم تمامًا.
  • اغسلي الأرز بسمتي جيدًا وانقعيه لمدة 30 دقيقة.
  • بعد أن ينضج اللحم، أخرجي قطع اللحم من القدر وضعيها جانبًا.
  • صفي الأرز من الماء وأضيفيه إلى مرق اللحم المتبقي في القدر.
  • إذا كان المرق غير كافٍ لطهي الأرز، أضيفي المزيد من الماء بحيث يغطي الأرز بمقدار 1 سم تقريبًا.
  • غطي القدر واتركي الأرز يطهى على نار هادئة لمدة 20 دقيقة، أو حتى ينضج الأرز.
  • بعد أن ينضج الأرز، أعيدي اللحم إلى القدر فوق الأرز.
  • قدّمي الكبسة ساخنة مع سلطة الزبادي أو السلطة الخضراء.

 والكبسة عبارة عن أرز بالخلطة واللحم ويمكن تقديمها بأنواع اللحوم المختلفة سواء لحم احمر أو دجاج أو سمك حسب الرغبة وهى لذيذة فى جميع الأحوال ولها عشاق كثيرون.

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