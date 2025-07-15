جناح بورتو يتمسك بالاستمرار مع يوفنتوس ويرفض عرضا من البريميرليج

كشفت تقارير صحفية أن البرتغالي فرانسيسكو كونسيساو، جناح بورتو، أبدى رغبته في البقاء ضمن صفوف يوفنتوس بعدما قضى الموسم الماضي بالفريق الإيطالي على سبيل الإعارة.

وأنضم كونسيساو إلى اليوفي معارا من بورتو في الصيف الماضي، حيث دفع النادي الإيطالي 10 ملايين يورو مقابل الإعارة، ويأمل في تكرار ذلك لموسم ثانٍ لكن بورتو غير منفتح لهذه الفكرة.

وقالت صحيفة "أبولا" البرتغالية، إن إيفرتون الإنجليزي هو الوحيد الذي عرض دفع المبلغ الإجمالي 30 مليون يورو وهو قيمة الشرط الجزائي، لكن كونسيساو رفض الصفقة فورا.

ونوهت الصحيفة إلى أن يوفنتوس لن يكون بإمكانه تقديم عروض منخفضة تتراوح بين 22 و25 مليون، خاصة أن بورتو غير مستعد لقبول أي تخفيض على قيمة الشرط الجزائي.

وفي نفس السياق، ذكرت شبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، أن يوفنتوس قريب من التوصل إلى اتفاق بقيمة 25 مليون يورو بالإضافة للمكافآت، لكن يبقى أن نرى ما إذا كان سيسد الفجوة بمساعدة المكافآت والإضافات ليحسم اتفاقه مع بورتو من عدمه.

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