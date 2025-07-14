يوفنتوس وروما مهتمان بالتعاقد مع نجم أهلي جدة السعودي

تهتم عدد من الأندية الكبرى، بالتفاوض مع نجوم أهلي جدة السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في ظل امتلاكه مجموعة من المحترفين المميزين.

فيجا أول الراحلين عن أهلي جدة

ورحل عن صفوف الأهلي السعودي قبل أسابيع قليلة، المحترف الإسباني جابري فيجا صوب بورتو البرتغالي، مقابل 15 مليون يورو، فضلا عن اتفاق البرازيلي روبرتو فيرمينو مع السد القطري، مقابل 7 ملايين يورو.

يوفنتوس يسعى لضم فرانك كيسي

ووفقا لما أوردته صحيفة "اليوم" السعودية، فإن داميان كومولي، المدير العام لنادي يوفنتوس، معجب بقدرات الدولي الإيفواري فرانك كيسي، لاعب وسط أهلي جدة، ويتطلع لضمه خلال الصيف الجاري.

وأشارت إلى أن كومولي بدأ التفاوض مع كيسي خلال الأيام الماضية لتحديد موقفه من إمكانية اللعب ليوفنتوس من عدمه.

روما مهتم أيضا باللاعب فرانك كيسي

وكانت تقارير صحفية أشارت إلى أن روما هو الآخر، يستهدف التعاقد مع كيسي، خاصة بعد المستوى المميز الذي قدمه مع الراقي في الموسم الماضي.

يذكر أن كيسي انضم للأهلي في صيف 2023، قادما من برشلونة، مقابل 12.50 مليون يورو، وساهم في تتويج أهلي جدة بدوري أبطال آسيا للنخبة لأول مرة في تاريخه.

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