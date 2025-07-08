تشيلسي يطلب 40 مليون يورو لبيع مهاجمه إلى يوفنتوس أو ميلان

يواصل ميلان ويوفنتوس، بحثهما عن رأس حربة صريح، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، لتعزيز مركز المهاجم في الموسم الجديد

ميلان ويوفنتوس يراقبان مهاجم تشيلسي

وبحسب موقع "كالتشيو ميركاتو"، فإن ميلان يصوب أنظاره حاليًا نحو السنغالي نيكولاس جاكسون مهاجم تشيلسي، والذي يمتد عقده مع البلوز حتى صيف 2033.

ونوه الموقع الإيطالي، أن الروسونيري يتابع حاليًا جاكسون، البالغ من العمر 24 عامًا، كما يراقب أيضًا جون فيليب ماتيتا مهاجم كريستال بالاس.

ويبلغ الفرنسي ماتيتا من العمر 28 عامًا، ويمتد عقده مع كريستال بالاس، حتى صيف 2027.

ويطلب المدرب ماسيميليانو أليجري، من إدارة ميلان، التعاقد مع مهاجم مميز، على طراز نجم الفريق السابق، أوليفيه جيرو، لرفع مستوى المنافسة مع المكسيكي سانتياجو خيمينيز في هجوم الروسونيري.

وذكر "كالتشيو ميركاتو" أن خيار ضم دوسان فلاهوفيتش مهاجم يوفنتوس، يبقى معقدًا بسبب الراتب المرتفع الذي يتقاضاه المهاجم الصربي.

وكشف الصحفي المتخصص في سوق الانتقالات، ماتيو موريتو، أن اسم جاكسون تم طرحه خلال المحادثات التي جرت بشأن أرتشي براون الظهير الأيسر لنادي جينت، الذي يحظى بإعجاب ميلان.

يوفنتوس يستفسر عن وضعية جاكسون

وكان يوفنتوس قد استفسر عن جاكسون في الأيام الماضية، لكن الصفقة تبدو معقدة بسبب سعره الذي يصل إلى 40 مليون يورو، ورغم ذلك، يحاول الروسونيري، دراسة مدى إمكانية إتمام الصفقة.

كما يظل اسم فيكتور بونيفاس مهاجم باير ليفركوزن، مدرجًا على قائمة المدير الرياضي لنادي ميلان، إيجلي تاري.

أما داروين نونيز مهاجم ليفربول، يبقى الحلم الكبير للروسونيري، إلا أن تكلفته عالية، إذ يتجاوز سعر بطاقته 50 مليون يورو.

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