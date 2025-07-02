مفاجأة بشأن مستقبل ليونيل ميسي مع إنتر ميامي بسبب كأس العالم

فجرت تقارير صحفية إسبانية، مفاجأة بشأن مستقبل الأرجنتيني ليونيل ميسي مع ناديه إنتر ميامي الأمريكي، في ظل انتهاء عقده مع النادي في ديسمبر المقبل.

وكشفت صحيفة ماركا الإسبانية، أن ليونيل ميسي يرغب في الذهاب إلى خارج الدوري الأمريكي الموسم المقبل لأن الموسم الجديد سيبدأ في أواخر فبراير 2026، الأمر الذي لا يريده الأرجنتيني من أجل الاستعداد بشكل جيد لبطولة كأس العالم 2026، التي تقام في أمريكا وكندا والمكسيك.

وأضافت الصحيفة أن تأخر انطلاق الدوري الأمريكي لن يلبي احتياجات وطموحات ميسي للعام المقبل، الذي يريد الاستعداد بشكل جيد قبل المشاركة مع المنتخب الأرجنتيني في كأس العالم.

وفقًا للصحيفة الإسبانية، فإنه من المرجح أن يعود ميسي، إلى برشلونة بعقد يمتد لمدة 6 أشهر فقط حتى نهاية الموسم المقبل، وبذلك يكون الأرجنتيني ختم مسيرته مع النادي الإسباني وأيضًا استعد جيدًا للمونديال.

إنتر ميامي يبدأ مفاوضات تجديد تعاقد ميسي

وبدأ إنتر ميامي مفاوضاته من أجل تجديد تعاقده مع الأرجنتيني ليونيل ميسي لضمان استمرار اللاعب في صفوف الفريق حتى كأس العالم 2026.

وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو أن ميسي وإدارة إنتر ميامي بدأوا الحديث حول عملية تجديد العقد في جلسة أولى فقط، كما ينتظر الجميع محادثات أخرى الفترة القادمة بين الطرفين، وذلك بعدما كثرت الأحاديث حول مفاوضات السعودية مع ميسي.

وودع إنتر ميامي كأس العالم للأندية بعد الهزيمة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بأربعة أهداف مقابل لا شيء.

وتأهل إنتر ميامي لدور الـ16 بعد الحصول على المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 5 نقاط والتي ضمت كل من الأهلي وبالميراس وبورتو.

برشلونة يخطط لتكريم ميسي في افتتاح ملعب كامب نو

فيما أكدت إيلينا فورت، نائبة رئيس نادي برشلونة، أنهم يخططون تكريم الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد النادي السابق، في افتتاح ملعب "سبوتيفاي كامب نو" بشكله الجديد.

ميسي يشارك مع برشلونة في مباراة استعراضية

ورحل ميسي عن برشلونة عام 2021 وانتقل إلى باريس سان جيرمان لمد عامين، ومنه إلى ناديه الحالي إنتر مياميم الأمريكي.

ومع ذلك، سيتم ترتيب مباراة استعراضية خاصة تسمح للنجم ميسي بالتواجد في ملعب كامب نو للمرة الأخيرة.

وقالت فورت، في تصريحات نقلتها شبكة "جول" العالمية، ردًا على سؤال عما إذا كان ميسي سيحضر افتتاح الملعب الذي حطم فيه أرقامًا قياسية لا تحصى، مجددًا: "يجب تكريم ليو ميسي في كامب نو عند اكتمال بناء الملعب بنسبة 100%. سيحدث ذلك بالتأكيد لأنه أفضل لاعب في تاريخ برشلونة".

موعد افتتاح ملعب كامب نو

وردت فورت، على سؤال حول إمكانية انضمام نيكو ويليامز إلى برشلونة، وقال: "سيكون لدينا أفضل فريق في العالم، وهو الفريق الحالي برأيي، وقسم الرياضة يعمل جاهدًا لضمان تواجد جميع اللاعبين الذين يرغبون فيهم. سنشرح لكم قريبًا من سنواجهه".

جدير بالذكر، أن برشلونة كان قد أعلن عن افتتاح ملعب كامب نو، بتاريخ 10 أغسطس المقبل.

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