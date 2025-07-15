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موعد مباراة سينسيناتي وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي والقنوات الناقلة

موعد مباراة سينسيناتي
موعد مباراة سينسيناتي وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي

 يستعد إنتر ميامي بقيادة ليونيل ميسي لمواجهة قوية أمام مضيفه سينسيناتي، على ملعب "تي كيو إل" فجر الخميس المقبل ضمن منافسات الدوري الأمريكي لكرة القدم موسم 2025.

 

موعد مباراة سينسيناتي وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2025

 وتقام مباراة سينسيناتي وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2025 يوم الخميس 17 يوليو 2025 على ملعب "تي كيو إل" في الثانية والنصف صباحًا  بتوقيت مصر والسعودية، الثالثة والنصف صباحًا  بتوقيت الإمارات.

 

القنوات الناقلة لمباراة سينسيناتي وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 

 يمكن متابعة البث المباشر لمباراة سينسيناتي وإنتر ميامي عبر الإنترنت عن طريق تطبيق Apple TV+، وهي الطريق الوحيدة، إذ لا تمتلك أي قناة عربية حقوق متابعة الدوري الأمريكي.

 

ويدخل إنتر ميامي بقيادة ليونيل ميسي المباراة بمعنويات جيدة بعد الفوز في الجولات الثلاث الماضية وكان آخرها انتصار على ناشفيل (2-1)، وذلك بعد عودته من المشاركة في كأس العالم للأندية 2025.

 

ويحتل إنتر ميامي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الأمريكي برصيد 38 نقطة، بينما يأتي ناشفيل وصيفًا بـ42 نقطة، علمًا بأن إنتر ميامي لعب 3 مباريات أقل.

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