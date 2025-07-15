الداخلية: ضبط 108 آلاف مخالفة مرورية و389 حالة تعاطي مخدرات بين السائقين

واصلت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية حملاتها المكثفة على مستوى الجمهورية لضبط المخالفات وتحقيق الانضباط المروري، وأسفرت الجهود خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط 108,182 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها:السير بدون تراخيص، وتجاوز السرعة المقررة، والوقوف العشوائي، واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص

الكشف عن تعاطي المواد المخدرة

كما تم فحص 3,383 سائقًا، وتبين إيجابية 389 حالة لتعاطي المواد المخدرة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

حملات الطريق الدائري الإقليمي

كما كثّفت الوزارة حملاتها على مناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، حيث تم خلال 24 ساعة فقط عن ضبط (1,186) مخالفة مرورية متنوعة (سير عكس الاتجاه – تحميل ركاب – شروط التراخيص – أمن ومتانة).

كما تم فحص 351 سائقًا، تبين إيجابية 18 حالة لتعاطي المخدرات، وضبط 25 محكومًا عليهم بإجمالي 47 حكمًا قضائيًا، والتحفظ على 7 مركبات مخالفة.

أكدت وزارة الداخلية أنها مستمرة في تنفيذ حملاتها المرورية والانضباطية يوميًا، لضمان سلامة المواطنين وردع المخالفين، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المضبوطين.

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