بالأسماء، 21 شخصًا يتنازلون عن الجنسية المصرية

وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ، على السماح لـ 21 شخصًا بالتنازل عن الجنسية المصرية مقابل الحصول على الجنسيات الأجنبية.

وزارة الداخلية قرار رقم 1051 لسنة 2025

وتضمن نص القرار؛ وزارة الداخلية قرار رقم 1051 لسنة 2025 وزير الداخلية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية؛ قرر أن يُؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم أحمد سعيد عبد الحميد على، وآخرهم يوسف إيهاب فوزى على السيد)، بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهـم، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

أسماء طالبى الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية

وضمت القائمة: أحمد سعيد عبد الحميد على القاهرة 1/12/1987 الهولندية، أحمد مصطفى فتحى حمودة القاهرة 13/4/1990 ».. ياسين محمد عبد الحميد وصفى الجيزة، بسادة صموئيل يعقوب جرجس المنيا 23/4/1979 »، أحمد صلاح الدين حسين على حسين الكويت 19/2/1987، سلامة سلامة رمضان عشوش كفر الشيخ 22/4/1993، هـدى عبد الحميد محمود جعـر كفر الشيخ 12/2/1965، مريم الفونس جرجس صليب القاهرة 20/9/1977 »، نورهان أحمد هانى اللبودى القاهرة 28/8/2003 »، نهى نبيل مكين بخيت القاهرة 27/1/1990»، سارة أحمد محمد يوسف اللاوندى القاهرة 26/12/1980 اليابانية، فاطمة جمال إبراهيم شلبى الغربية 25/6/1978 العمانية، هبة حسن محمد محمد ريان الدقهلية 1/2/1987 النمساوية، أحمد محمد أحمد مرسى هلال الجيزة 16/1/1989، بركات حسان على خليفة قنا 30/1/1991، السيد يوسف يوسف إسماعيل بورسعيد 20/12/1969، الطفلة روفان حمدى عبد المنعم عبد القوى دغيم بلجيكا 26/3/2016 البلجيكية، الطفلة داليدا محمد محمود أحمد مصطفى المصرى كفر الشيخ 4/2/2022 الكازاخستانية، الطفل لى يوزى لى بينغ القاهرة 19/12/2023 جمهورية الصين الشعبية، وجيه ناجى عطية قطب الشرقية 1/5/1984 النرويجية، يوسف إيهاب فوزى على السيد أمريكا 31/8/2000 الأمريكية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.