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رياضة

بدلا من بورفؤاد، المصري يواجه كابسي غدا الأربعاء وديا

المصري البورسعيدى،
المصري البورسعيدى، فيتو

 يواجه فريق المصري البورسعيدي نظيره كابسي غدا الأربعاء، بدلا من مواجهة بورفؤاد ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد.

وطلب الجهاز الفني لفريق المصري إقامة المباراة في الساعة التاسعة صباحا بدلا من الخامسة مساء، وذلك وفقا لبرنامج الإعداد الخاص بالفريق، وهو ما رفضه بورفؤاد.

معسكر المصري في تونس

وحدد النادي المصري مدينة سوسة التونسية لاستضافة معسكره المغلق ضمن فترة إعداده للموسم الجديد 2025 -2026.

ويبدأ معسكر فريق المصري يوم السبت المقبل الموافق الـ 19 من شهر يوليو الجاري بضاحية القنطاوي بمدينة سوسة التونسية، وينتهي في الـ 29 من الشهر ذاته.

ويتخلل المعسكر 4 مباريات ودية تحدد منها ثلاث مباريات، مع: الترجي والصفاقسي والنجم الساحلي، وهناك اتجاه للاتفاق مع الافريقي التونسي أيضا.
 

المصري يفوز على القابوطي بخماسية نظيفة

وفاز الفريق الأول للكرة بالنادي المصري على نظيره فريق القابوطي - أحد أندية القسم الرابع ببورسعيد - بخمسة أهداف مقابل لاشيء في المباراة التي جمعت بينهما الخميس، على ملعب الأكاديمية البحرية ببورفؤاد وأدارها طاقم تحكيم مكون من خالد منسي وأحمد بكر ومحمد سعيد عبد الله.

استغل التونسي نبيل الكوكي المدير الفني للمصري، المباراة التي أقيمت على ثلاثة أشواط، مدة كل شوط 30 دقيقة في الدفع بأكبر عدد من لاعبيه، خاصة أن تلك المباراة تعد هي الأولى في سلسلة المباريات الودية للفريق استعدادًا للموسم الجديد.

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