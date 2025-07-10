الخميس 10 يوليو 2025
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رياضة

بأمر الكوكي، المصري يستغني عن هذا الثلاثي رسميا

امادو، فيتو
امادو، فيتو

وجه مجلس إدارة النادي المصري الشكر لثلاثي فريق الكرة السنغالي بابي بادجي والغاني امادوا جولدي والبنيني اتدجيكو سامادو صباح اليوم.

جاء استغناء النادي المصري عن الثلاثي بناء علي قرار نبيل الكوكي المدير الفني للفريق البورسعيدي.

وانضم بادجي الي المصري الموسم الماضي بعقد يمتد لموسمين وينتهي بنهاية موسم 2026/2025 مع إمكانية تمديد التعاقد لموسم آخر حسب رغبة النادي المصري الذي لم يمدد التعاقد.

وانضم سامادو وامادوا إلى المصري الموسم الماضي بعقد يمتد لثلاثة مواسم وينتهي بنهاية موسم 2026/2027 أي أنه ما زال متبقيا موسمين في عقدهما.

استبعاد ثلاثي المصري الأجنبي

استبعد التونسي نبيل الكوكي المدير الفني لفريق المصري الصفقات الجديدة خلال الودية الأولى للفريق اليوم بفترة إعداده للموسم الجديد.

وشهدت الودية الأولى للمصري أمام القابوطي أحد أندية القسم الرابع استبعاد عمر الساعي القادم من الأهلي والجزائري منذر طمين وعبد الرحيم دغموم وميدو جابر ومحمد الشامي.

وتم استبعاد هؤلاء اللاعبين لعدم جاهزيتهم بدنيا وفنيا حيث يخضعون لبرنامج تأهيلي خاص على هامش تدريبات الفريق البورسعيدي.

المصري يفوز على القابوطي بخماسية نظيفة

وفاز الفريق الأول للكرة بالنادي المصري على نظيره فريق القابوطي - أحد أندية القسم الرابع ببورسعيد  بخمسة أهداف مقابل لاشئ في المباراة التي جمعت بينهما صباح اليوم الخميس على ملعب الأكاديمية البحرية ببورفؤاد وأدارها طاقم تحكيم مكون من خالد منسي وأحمد بكر ومحمد سعيد عبد الله.

استغل التونسي نبيل الكوكي المدير الفني للمصري المباراة والتي أقيمت على ثلاثة أشواط مدة كل شوط 30 دقيقة في الدفع بأكبر عدد من لاعبيه خاصة وأن تلك المباراة تعد هي الأولى في سلسلة المباريات الودية للفريق استعدادًا للموسم الجديد.

 

  

دغموم يجدد للمصري

وأتم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، إجراءات تجديد تعاقده مع نجمه الجزائري عبد الرحيم دغموم بعقد يمتد لموسمين اعتبارًا من بداية فترة الانتقالات الصيفية الحالية وحتى نهاية موسم 2027 /2026، مع إمكانية التجديد لمواسم أخرى. 

ونجح كامل أبوعلي أيضا في إنهاء الاتفاق مع الأهلي للحصول على خدمات عمر الساعي على سبيل الإعارة في أولى صفقات الناديين منذ سنوات.

كما ضم النادي المصري منذر طمين، لاعب النادي الرياضي القسنطيني، مع إنهاء كافة الأمور المالية والتعاقدات.

 

دغموم يجدد للمصري

وأتم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، إجراءات تجديد تعاقده مع نجمه الجزائري عبد الرحيم دغموم بعقد يمتد لموسمين اعتبارًا من بداية فترة الانتقالات الصيفية الحالية وحتى نهاية موسم 2027 /2026، مع إمكانية التجديد لمواسم أخرى. 

ونجح كامل أبوعلي أيضا في إنهاء الاتفاق مع الأهلي للحصول على خدمات عمر الساعي على سبيل الإعارة في أولى صفقات الناديين منذ سنوات.

كما ضم النادي المصري منذر طمين، لاعب النادي الرياضي القسنطيني، مع إنهاء كافة الأمور المالية والتعاقدات.

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النادي المصري بادجي امادوا سامدو الكوكي استبعاد ثلاثي المصري الاجنبي

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