يومان راحة للاعبي المصري قبل بدء الفترة الثالثة من مرحلة الإعداد

قرر التونسي نبيل الكوكي، المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، منح لاعبيه راحة سلبية لمدة يومين، على أن يستأنف الفريق تدريباته الأحد المقبل في مستهل المرحلة الثالثة لفترة إعداده للموسم الجديد والتي بدأت قبل نحو خمسة عشر يومًا.

كان فريق المصري قد خاض صباح اليوم أولى مبارياته الودية استعدادًا لانطلاق الموسم الكروي وهي المباراة التي جمعته بنظيره فريق القابوطي والتي انتهت بفوز المصري بخماسية نظيفة.

المصري يفوز على القابوطي بخماسية نظيفة

فاز الفريق الأول للكرة بالنادي المصري على نظيره فريق القابوطي - أحد أندية القسم الرابع ببورسعيد - بخمسة أهداف مقابل لاشئ في المباراة التي جمعت بينهما صباح اليوم الخميس على ملعب الأكاديمية البحرية ببورفؤاد وأدارها طاقم تحكيم مكون من خالد منسي وأحمد بكر ومحمد سعيد عبد الله.

استغل التونسي نبيل الكوكي المدير الفني للمصري المباراة والتي أقيمت على ثلاثة أشواط مدة كل شوط 30 دقيقة في الدفع بأكبر عدد من لاعبيه خاصة وأن تلك المباراة تعد هي الأولى في سلسلة المباريات الودية للفريق استعدادًا للموسم الجديد.

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