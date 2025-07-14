المصري يواصل برنامجه التدريبي المكثف استعدادا للموسم الجديد

خاض الفريق الأول للكرة بالنادي المصري البورسعيدي مرانه، مساء اليوم الإثنين، على ملعب الأكاديمية البحرية ببورفؤاد تحت قيادة التونسي نبيل الكوكي خلال معسكره الحالي بفترة إعداد الفريق للموسم الجديد.

وخاص المصري مرانه صباح اليوم على شاطئ مدينة بورفؤاد تحت قيادة التونسي نبيل الكوكي المدير الفني للفريق ضمن برنامج تدريبي مكثف في المرحلة الثالثة لفترة إعداده للموسم الجديد والتي بدأت قبل نحو ١٧عشر يومًا.

المصري يفوز على القابوطي بخماسية نظيفة

فاز الفريق الأول للكرة بالنادي المصري على نظيره فريق القابوطي - أحد أندية القسم الرابع ببورسعيد - بخمسة أهداف مقابل لاشئ في المباراة التي جمعت بينهما، صباح اليوم الخميس، على ملعب الأكاديمية البحرية ببورفؤاد وأدارها طاقم تحكيم مكون من خالد منسي وأحمد بكر ومحمد سعيد عبد الله.

استغل التونسي نبيل الكوكي المدير الفني للمصري المباراة والتي أقيمت على ثلاثة أشواط مدة كل شوط 30 دقيقة في الدفع بأكبر عدد من لاعبيه خاصة وأن تلك المباراة تعد هي الأولى في سلسلة المباريات الودية للفريق استعدادًا للموسم الجديد.

معسكر المصري في تونس

وحدد النادي المصري مدينة سوسة التونسية لاستضافة معسكره المغلق ضمن فترة إعداده للموسم الجديد 2025 -2026.

ويبدأ معسكر فريق المصري يوم الجمعة المقبل الموافق الـ 18 من شهر يوليو الجاري بضاحية القنطاوي بمدينة سوسة التونسية وينتهي في الـ 29 من الشهر ذاته.

ويتخلل المعسكر بعض اللقاءات الودية.

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