الثلاثاء 15 يوليو 2025
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محافظات

خطة متكاملة للإنشاءات والصيانة التعليمية تتجاوز نصف مليار جنيه بالوادي الجديد

تعليم الوادي الجديد،
تعليم الوادي الجديد، فيتو

أكد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أن المحافظة تشهد حاليًّا تنفيذ خطة موسعة تشمل أعمال إنشاء وصيانة للمؤسسات التعليمية بكافة مراكز المحافظة، استعدادًا لبداية العام الدراسي 2025 / 2026، وذلك ضمن جهود الارتقاء بالبنية التحتية التعليمية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للطلاب.

وأشارت المهندسة إيمان صبر، مدير فرع الأبنية التعليمية بالمحافظة، إلى أن الخطة تتضمن تنفيذ 19 مشروعًا إنشائيًّا بإجمالي 244 فصلًا دراسيًّا وبتكلفة تقارب 435 مليون جنيه، منها 6 مدارس جديدة (87 فصلًا) من المقرر دخولها الخدمة هذا العام بتكلفة 95 مليون جنيه، موزعة على مراكز المحافظة.

وأكدت مدير فرع الأبنية التعليمية، بالوادي الجديد، أن أعمال الصيانة شاملة لـ 17 مدرسة بتكلفة 61.5 مليون جنيه، منها 5 مدارس تم الانتهاء منها، و12 مدرسة جارٍ العمل بها لدخول الخدمة مطلع العام الدراسي الجديد.

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