الأحد 13 يوليو 2025
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محافظات

إصابة 4 في تصادم دراجتين ناريتين في واحة الخارجة بالوادي الجديد

اسعاف، ڤيتو
اسعاف، ڤيتو

أصيب 4 أشخاص، اليوم الأحد، في حادث مروري، بمركز الخارجة في محافظة الوادي الجديد. 
تلقى اللواء محمد حامد، مدير أمن الوادي الجديد، اخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول مصابين في حادث مروري لمستشفى الخارجة التخصصي. 
تبين تصادم دراجتين ناريتين بالطريق الواصل بين مدينة الخارجة وقرى شرق بولاق بالقرب من مدخل قرية الخرطوم.

إصابة 4 في تصادم دراجتين ناريتين بواحة الخارجة

 أسفر التصادم عن إصابة كل من: محمود أنصاري أحمد (19 عامًا) من قرية الخرطوم، أحمد علي صبيح (27 عامًا) من قرية بولاق، وجرى تحويله إلى مستشفى أسيوط الجامعي لاستكمال العلاج، محمد رمضان يوسف (23 عامًا) من قرية الخرطوم، وجرى نقله أيضًا إلى مستشفى أسيوط الجامعي في حالة حرجة، مصطفى علي صبيح (18 عامًا) من قرية الخرطوم.
انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت المصابين لمستشفى الخارجة التخصصي لتلقي العلاج، فيما جرى تحويل حالتين لمستشفى أسيوط الجامعي لسوء حالتهما الصحية.

 وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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