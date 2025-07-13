إصابة 4 في تصادم دراجتين ناريتين في واحة الخارجة بالوادي الجديد

أصيب 4 أشخاص، اليوم الأحد، في حادث مروري، بمركز الخارجة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد حامد، مدير أمن الوادي الجديد، اخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول مصابين في حادث مروري لمستشفى الخارجة التخصصي.

تبين تصادم دراجتين ناريتين بالطريق الواصل بين مدينة الخارجة وقرى شرق بولاق بالقرب من مدخل قرية الخرطوم.

إصابة 4 في تصادم دراجتين ناريتين بواحة الخارجة

أسفر التصادم عن إصابة كل من: محمود أنصاري أحمد (19 عامًا) من قرية الخرطوم، أحمد علي صبيح (27 عامًا) من قرية بولاق، وجرى تحويله إلى مستشفى أسيوط الجامعي لاستكمال العلاج، محمد رمضان يوسف (23 عامًا) من قرية الخرطوم، وجرى نقله أيضًا إلى مستشفى أسيوط الجامعي في حالة حرجة، مصطفى علي صبيح (18 عامًا) من قرية الخرطوم.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت المصابين لمستشفى الخارجة التخصصي لتلقي العلاج، فيما جرى تحويل حالتين لمستشفى أسيوط الجامعي لسوء حالتهما الصحية.

وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.