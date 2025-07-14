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محافظات

ضبط منتجات منتهية الصلاحية خلال حملات رقابية في الوادي الجديد

حملات الوادي الجديد،
حملات الوادي الجديد، ڤيتو

 شن الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك وفرع هيئة سلامة الغذاء، بمحافظة الوادي الجديد، حملة مشتركة بمدينة الخارجة، أسفرت عن ضبط منتجات منتهية الصلاحية، ومخالفات عدم إعلان عن الأسعار، وتم إعدام المنتجات وتحرير محاضر مخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بتكثيف حملات الرقابة وضبط الأسواق؛ للتأكد من سلامة وصلاحية المنتجات الغذائية.

 وأكد محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط، أن الحملة جاءت في إطار الدور الرقابي المتواصل الذي يضطلع به الجهاز لحماية حقوق المستهلك وضمان التزام التجار بالقوانين واللوائح المنظمة للنشاط التجاري. 

وقال بيان محافظة الوادي الجديد، إن هذه التحركات تأتي في ظل تصاعد جهود جهاز حماية المستهلك في كافة المحافظات، والتي شهدت تكثيفًا ملحوظًا منذ إقرار القانون رقم 181 لسنة 2018، الذي منح الجهاز صلاحيات أوسع في التدخل السريع لحماية المستهلك، ومنح المواطنين حق الاستبدال خلال 14 يومًا لأي سلعة معيبة أو غير مطابقة للمواصفات.

من جانبه، دعا الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بالوادي الجديد جميع المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات أو تجاوزات، سواء بالحضور إلى مقر الفرع في حي ميتالكو بجوار الكنيسة، أو من خلال خدمة الواتساب عبر الرقم: 01000000329، مؤكدًا أن الجهاز يتعامل بجدية مع كافة الشكاوى ويتابعها حتى ضمان حقوق المستهلك كاملة.

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