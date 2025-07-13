الأحد 13 يوليو 2025
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محافظات

انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالوادي الجديد

تحصين الثروة الحيوانية،
تحصين الثروة الحيوانية، ڤيتو

أكد اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بجميع مراكز المحافظة، وذلك فى إطار دعم جهود جهود الدولة للحفاظ على الثروة الحيوانية وسلامة المواطنين، موجهًا بتكثيف أعمال التحصين وتوفير الدعم الكامل للفرق البيطرية لضمان الوصول إلى المستهدفات المقررة خلال الفترة المقبلة.

وأكد الدكتور عصام الكومي مدير عام الطب البيطري بالمحافظة إلى أن الحملة تستهدف تحصين 50 ألف رأس من الأبقار والجاموس، و35 ألف من الأغنام والماعز، مشيدًا بتعاون المواطنين مع الفرق الطبية.

وأشار مدير الطب البيطري بالوادي الجديد، إلي تحصين عدد 3000 رأس من الماشية، منها 2950 أبقار، و23 أغنام، و27 ماعز، مؤكدًا استمرار الحملة على مدار شهر كامل لضمان التغطية الشاملة.

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