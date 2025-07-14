إنشاء إدارة للطب النفسي، أبرز قرارات الأهلي خلال اجتماع اليوم

عقد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، اجتماعًا ظهر اليوم بمقر النادي بالجزيرة، لمناقشة العديد من الملفات المهمة التي تخص قطاعات النادي المختلفة في الفترة القادمة.

وعقب الجلسة قرر المجلس اعتماد تشكيل الأجهزة الفنية لفرق النشاط الرياضي والأكاديميات في الموسم الرياضي الجديد 2025/2026.

كما وافق المجلس على طرح مجمع حمام السباحة الجديد بفرع النادي بالقاهرة الجديدة، في مناقصة بين الشركات المتخصصة ووفقًا للمقايسات المقدمة من المستشار الهندسي للنادي.

كما استعرض مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه، إنشاء إدارة للطب النفسي بقطاع كرة القدم، وذلك لمواكبة التقدم العلمي في مجال صناعة كرة القدم، ولتعاظم الأهمية العلمية للصحة النفسية للاعبين.

قياسات بدنية للاعبي الأهلي

خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لقياسات بدنية دقيقة، اليوم، في إطار التحضيرات الخاصة بالاستعداد للفترة المقبلة.

وجاءت القياسات البدنية للاعبين، ضمن البرامج المحددة من الجهاز الفني، بالتنسيق مع الجهاز الطبي، للوقوف على الحالة البدنية لجميع اللاعبين.

ويحرص الجهاز الفني على تنفيذ كل مراحل الإعداد وفق رؤية علمية دقيقة لتقييم الجوانب البدنية للاعبين، مما يساعد على وضع برامج تدريب تتناسب مع حالة كل لاعب، للمساعدة في رفع كفاءة الأداء بشكل عام.

الأهلي يبدأ فترة الإعداد للموسم الجديد

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة خوسيه ريبيرو فترة الإعداد للموسم الجديد، اليوم الإثنين.

وكان لاعبو الأهلي حصلوا على راحة سلبية من التدريبات لمدة 18 يومًا قبل انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد.

يذكر أن الأهلي يخوض معسكر إعداد في تونس ينطلق يوم ١٨ يوليو الجاري وتحديدا في مدينة طبرقة التونسية يتخلله خوض ثلاث مباريات ودية.

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