الممثل الكوري آهن بو هيون يستعد لإبهار الجمهور بـ "Pretty Crazy"

يستعد النجم آهن بو هيون لتقديم أداء استثنائي يأسِر القلوب في فيلمه الكوميدي الرومانسي القادم "مجنون جدًّا" (Pretty Crazy)، المقرر عرضه في 13 أغسطس. الفيلم، الذي يجمع بين الفانتازيا والكوميديا.

يكشف الفيلم عن جانب جديد وغير مألوف من شخصية آهن بو هيون، الذي يجسد دور "جيل غو"، الشاب العاطل عن العمل الذي تنقلب حياته رأسًا على عقب إثر قبوله لوظيفة غريبة الأطوار: حارس شخصي ليلي لـ "سون جي" (تلعب دورها النجمة ليم يونا)، امرأة تتحول إلى شيطانة بعد منتصف الليل.

فيلم Pretty Crazy الكوري

وتدور أحداث الفيلم حول "جيل غو" الذي يجد نفسه في روتين ممل بعد تركه لوظيفته السابقة. لكن اكتشافه لسر "سون جي" الصادم يدفعه إلى تولي هذه الوظيفة الشاقة بدوام جزئي، حيث يصبح مسؤولًا عن حمايتها كل ليلة.

على الرغم من بنيته الجسدية القوية، تظهر الصور التشويقية لـ "جيل غو" تعبيرًا مرعوبًا باستمرار، ما يكشف عن جانب لم يره الجمهور من آهن بو هيون من قبل. فبينما يبدو جيل غو في البداية كـ"كلب دوبرمان" وفيّ وجدير بالثقة يحمي سون جي ليلًا، إلا أنه تحت تأثير حضورها الطاغي، يتحول إلى "جرو جولدن ريتريفر خاضع"، حسب وصف المخرج. هذه الازدواجية في الشخصية من المتوقع أن تلامس قلوب المشاهدين وتضيف بعدًا كوميديًا فريدًا للفيلم.

وعلق المخرج لي سانغ جيون: "أعتقد أن المشاهدين سيبدأون الفيلم مفتونين بسحر سون جي، لكنهم سيغادرون وفي أذهانهم شخصية جيل غو".

من جانبه، تحدث آهن بو هيون عن تجربته في تجسيد شخصية "جيل غو"، قائلًا: "في البداية، كنت قلقًا بشأن كيفية تصويره، ولكن بعد التحدث مع المخرج، أدركت أن هذه الشخصية هي المخرج نفسه. لذلك حاولت اتباع توجيهاته قدر الإمكان." وأعرب عن امتنانه للجمهور الذي لاحظ التناغم الناتج عن فارق الحجم بينه وبين ليم يونا، مشيرًا إلى أنه لم يضطر إلى زيادة حجمه خصيصًا للدور لأنه يتدرب بانتظام.

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