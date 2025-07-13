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ثقافة وفنون

الموسيقار العالمي هانز زيمر ينشر فيديو من كواليس تسجيل موسيقى فيلم F1

F1، فيتو
F1، فيتو

نشر الموسيقار العالمي، هانز زيمر مقطع فيديو، يرصد كواليس تسجليه الموسيقى الخاصة بفيلم براد بيت F1.

وظهر هانز، في قطع الفيديو، الذي نشره عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل “إكس”، وهو داخل استديو التجسيل، ويقود الأوكسترا، ويتابع لحظة بلحظة جميع خطوات تسجيل الموسيقي التصويرية الخاصة بفيلم F1.

https://x.com/BuraPics23/status/1943857843146559539

وتخطت إيرادات فيلم النجم براد بيت F1، حاجز الـ 300 مليون دولار أمريكي، في شباك التذاكر العالمي، وهو ما يعد نجاحا للفيلم الذي حصل علي ميزانية إنتاج تقدر بـ200 مليون دولار.

فيما كشفت عدد من التقارير الصحفية، أن  منصة آبل بدأت رسميا بالتفكير على إنتاج على جزء ثاني من فيلم براد بيت F1.

وكشفت مصادر مطلعة من داخل منصة آبل، أن البدء رسميا في إنتاج جزء ثاني من فيلم F1، سيكون معتمدًا على مدى نجاح الفيلم في شباك التذاكر.

توم كروز يُشيد بفيلم F1 لـ براد بيت

وأشاد النجم توم كروز، بفيلم F1، للمخرج جوزيف كوسينسكي، والنجم براد بيت.

وقال توم في تصريحات صحفية: "أنا متحمس لمشاهدته.. براد بيت سائقٌ ماهر، سبق لي أن تسابقت معه في سباقات الكارتينج، أثناء تصوير فيلم Interview with the Vampire". 

ونشرت الصفحة الرسمية لشركة الإنتاج السينمائي warnerbros، على موقع التواصل "إكس" مؤخرا، أول تريلر دعائي رسمي لفيلم براد بيت الجديد "F1".

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فيلم براد بيت الجديد، تصوير "F1" في أماكن سباق الفورمولا 1

وكشفت تقارير صحفية، أن فيلم براد بيت الجديد، "F1"، تم تصوير جميع مشاهده في أماكن سباقات الفورمولا1 الحقيقية، حيث خضع الممثلون لتدريب مكثف، لتفادي أي حوادث أو أخطاء، فيما لم يقم الممثلين بقيادة سيارات الفورمولا 1 الحقيقية، بل استخدموا سيارات F2 المعدلة حفاظًا على سلامتهم.

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وفيلم F1، يتتبع قصة سائق الفورمولا 1، الذي يعود من التقاعد، للمنافسة مع سائق أصغر سنا في نفس الفريق.

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