عطل السيستم بتركيا يهدد معسكر بيراميدز

فوجئ مسؤولو نادي بيراميدز بعطل بالسيستم الخاص بالسفر بدولة تركيا، ممكن يهدد سفر الفريق الذي كان مقررا مساء الخميس القادم للدخول في معسكر مغلق خارجي استعدادًا للموسم الجديد.

وسيطرت حالة من الارتباك والقلق بنادي بيراميدز بعدما أصبح معسكر الفريق مهدد بالإلغاء والتأجيل مما يربط برنامج الإعداد الخاصة بالفريق والذي سيدخل مرحلته الثانية.

موعد معسكر بيراميدز في تركيا

وكان مقررا أن يغادر فريق بيراميدز القاهرة متجها إلى تركيا مساء الخميس القادم الموافق الـ17 يوليو الجاري للدخول في معسكر مغلق.

ومن المنتظر أن يستمر معسكر الفريق في تركيا 12 يوما يتخلله بعض اللقاءات الودية يعود بعدها الفريق لمواصلة تدريباته بالدفاع الجوي بالقاهرة.

تدريبات بيراميدز

ومنح الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز راحة سلبية اليوم الإثنين من تدريبات الفريق خلال فترة إعداده الحالية للموسم الجديد 2025-2026.

ويعود الفريق لاستئناف تدريباته غد الثلاثاء لبدء المرحلة الثانية من الإعداد قبل السفر إلى تركيا للدخول في معسكر مغلق.

ويواصل بيراميدز أداء تدريباته اليومية في الدفاع الجوي بعد رفع الجهاز الفني الحمل البدني بداية من الجمعة الماضي بخوض المران على فترتين، في إطار المرحلة الأولى من برنامج الإعداد استعدادا لضربة بداية الموسم والدوري المصري المحدد له ٨ أغسطس المقبل.

عودة المعارين إلي بيراميدز

عاد اللاعبون المعارون للانتظام في تدريبات فريق الكرة بنادي بيراميدز تحت قيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش ضمن المرحلة الأولى من برنامج الإعداد للموسم الجديد، في ظل العديد من المشاركات المحلية والقارية والدولية لبطل أفريقيا.

والعائدون من الإعارة هم فخري لاكاي ومحمود زلاكة ومحمد رضا بوبو العائدين من سيراميكا كليوباترا ويوسف أسامة نبيه من نادي الاتحاد السكندري وعبد الرحمن جودة من نادي حرس الحدود ومحمود صابر من نادي سموحة وعماد ميهوب من نادي غزل المحلة.

بيراميدز الأول عربيا وإفريقيا

وتصدر فريق بيراميدز بطل دوري أبطال إفريقيا تصنيف الأندية العربية والإفريقية الصادر عن الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء متفوقا علي الاهلي والزمالك.

وجاء بيراميدز في الترتيب 45 عالميا والأول عربيا وأفريقيا

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