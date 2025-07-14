سبتمبر 2025 شهر حافل لمنتخبات كرة القدم المصرية.. المنتخب الأول يخوض مواجهتين مصيريتين بتصفيات المونديال.. والشباب يخوض ماراثون كأس العالم بتشيلي.. ودورة ودية للناشئين استعدادا لمونديال قطر

يشهد شهر سبتمبر المقبل، زخما كبيرا في مسيرة منتخبات كرة القدم المصرية، بمختلف مراحلها السنية، بدءا من منتخب مصر الأول بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، ثم منتخب الشباب تحت 20 سنة بقيادة أسامة نبيه، مرورا بمنتخب الناشئين تحت 17 سنة بقيادة مديره الفني أحمد الكاس، وأخيرا منتخب تحت 16 سنة الذي يقوده حسين عبد اللطيف ومعه المدرب العام عبد الستار صبري

المنتخب الأول في مواجهة إثيوبيا وبوركينا فاسو

البداية مع منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، الذي تنتظره، خلال الأجندة الدولية للفيفا في الفترة من 1 إلى 9 سبتمبر المقبلين، مواجهتين مصيريتين أمام إثيوبيا وبور كينافاسو في الجولتين السابعة والثامنة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك

توصف مواجهتي المنتخب الأول امام إثيوبيا وبوركينا فاسو بالمصيريتين، كونهما سيحددان إلى حد كبير حسم الفراعنة بطاقة التأهل لبطولة كأس العالم للكبار، أو تأجيل الحسم للجولتين الأخيرتين من التصفيات أمام جيبوتي وغينيا الإستوائية

منتخب إثيوبيا لكرة القدم، فيتو

منتخب مصر يتصدر مجموعته

يتصدر منتخب مصر الأول لكرة القدم صدارة مجموعته في تصفيات كأس العالم برصيد 16 نقطة جمعها في 6 جولاتت، يليه منتخب بور كينا فاسو برصيد 11 نقطة، ثم سيراليون ثالثا بـ8 نقاط

منتخب مصر سيواجه منتخب إثيوبيا في المباراة الأولى بالقاهرة أحد يومي 3 أو 4 سبتمبر باستاد القاهرة، ثم يواجه بوركينا فاسو على ملعبها بالعاصمة واجادوجو يوم 8 سبتمبر، وفي حال نجح الفراعنة في حصد الـ6 نقاط في المباراتين سيرفع رصيده إلى 22 نقطة، وسيوسع الفارق مع المنتخب البوركيني أقرب مناسيه إلى 7 نقاط، وهو ما يضمن له التأهل رسميا لبطولة كأس العالم أي كانت نتائجه في الجولتين الأخيرتين أمام جيبوتي ثم غينيا الاستوائية.

أما في حال فاز منتخب مصر أمام إثيوبيا في الجولة السابعة أمام إثيوبيا، وتعادل أو خسر أمام سيراليون في الجولة الثامنة، فإنه سيحتفظ بتربعه على قمة المجموعة الأولى، وسيتأجل حسمه بطاقة التأهل للمونديال حتى الجولتين الأخيرتين في شهر أكتوبر المقبل أمام جيبوتي على ملعبها وأمام غينيا الإستوائية بالقاهرة.

منتخب بوركينافاسو، فيتو

منتخب الشباب يخوض معمعة مونديال تشيلي

وفي سبتمبر المقبل أيضا، يخوض منتخب الشباب تحت 20 سنة بقيادة مديره الفني أسامة نبيه منافسات بطولة كأس العالم، التي تقام في تشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر المقبلين.

أوقعت قرعة مونديال الشباب منتخب مصر في المجموعة الأولى الصعبة، رفقة منتخب تشيلي صاحب الأرض والجمهور، ومنتخب اليابان، ومنتخب نيوزيلندا.

ويطمح أسامة نبيه وجهازه المعاون إلى تقديم نفسه لجماهير الكرة المصرية بشكل جيد في مونديال الشباب، خاصة أنها المرة الأولى التي يتقلد فيها مرتبة الرجل الأول مع المنتخبات الوطنية، حيث سبق له العمل كمدرب مساعد مع الأرجنتيني هيكتور كوبر في المنتخب الوطني الأول ونجحا معا في التأهل لكأس العالم بعد غياب إمتد لـ28 عاما.

ورغم صعوبة المهمة إلا أن أسامة نبيه يمني نفسه في قيادة الفراعنة الصغار للتأهل للدور ربع النهائي في مونديال الشباب، وهو إنجازا في حال تحقق سيكون مقبولا أمام الشارع الرياضي في مصر، وهو ما يفتح الباب أمام نبيه للإستمرار في قيادة الفريق حتى التصفيات المؤهلة لأولمبياد لوس أنجلوس 2028، ما في حال ودع المونديال من الدور الأول، فإن مجلس الجبلاية لن يتردد في إقالته والإستعانة بمدير فني أخر يقود الفريق في تصفيات الأولمبياد.

منتخب مصر سيفتتح مبارياته في مونديال الشباب أمام اليابان يوم 27 سبتمبر، ثم يواجه نيوزيلندا يوم 30 سبتمبر، ويختتم مواجهات الدور الأول أمام صاحب الأرض منتخب تشيلي يوم 3 أكتوبر.

منتخب الشباب، فيتو

منتخب الناشئين يستعد لمونديال قطر بدورة ودية

ويشهد شهر سبتمبر المقبل خوض منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة بقيادة أحمد الكاس، معسكرا تدريبيا طويلا، يتخلله دورة ودية دولية.

وبحسب مصدر في اتحاد الكرة فإن مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، قرر إقامة دورة ودية دولية بالقاهرة، بمشاركة منتخبات أوربية وآسيوية ولاتينية، من أجل توفير احتكاك قوي لمنتخب الناشئين تحت 17 سنة، ضمن خطة إعداده للمشاركة في بطولة كأس العالم للناشئين بقطر، المقرر إقامتها في قطر خلال الفترة من 3 إلى 27 نوفمبر المقبلين.

منتخب الناشئين تحت 17 سنة، فيتو

منتخب المحليين يواجه سوريا إستعدادا لكأس العرب

وأنهى مسئولو اتحاد الكرة مفاوضاتهم مع نظراءهم في الاتحاد السوري، من أجل تنظيم مباراتين وديتين بين منتخب سوريا للمحليين ونظيره المصري، خلال الأجندة الدولية للفيفا في شهر سبتمبر المقبل، في إطار إستعدادات الفراعنة للمشاركة في بطولة كأس العرب في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

وخلال إجتماعه الأخير مع هاني أبو ريدة، شدد حلمي طولان المدير الفني لـمنتخب مصر للمحليين على ضرورة توفير برنامج احتكاك قوي للفراعنة، استعدادا لبطولة كأس العرب، خاصة أنه يسعى للمنافسة والوصول لأبعد نقطة في البطولة.

منتخب 2009، فيتو

منتخب مواليد 2009 يخوض دورة شمال افريقيا

ويشهد شهر سبتمبر المقبل أيضا، خوض منتخب مصر للناشئين تحت 16 سنة، بقيادة مديره الفني حسين عبد اللطيف منافسات دورة شمال إفريقيا، المقرر إقامتها بالجزائر، بمشاركة منتخبات المغرب وتونس وليبيا والجزائر.

وتأتي المشاركة في الدورة، ضمن خطة إعداد منتخب مواليد 2009، للمشاركة في تصفيات شمال إفريقيا المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا تحت 17 سنة 2027، والمؤهلة بدورها لبطولة كأس العالم للناشئين في نفس العام.

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