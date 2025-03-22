السبت 22 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تصفيات كأس العالم، ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد الفوز على إثيوبيا

مباراة مصر وإثيوبيا،
مباراة مصر وإثيوبيا، فيتو

حقق منتخب مصر الأول لكرة القدم فوزًا مستحقًّا على إثيوبيا بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة على ملعب العربي زوالي بالمغرب، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، ليغرد وحيدا في صدارة المجموعة الأولى.

 

ترتيب مجموعة مصر بعد الفوز على إثيوبيا

بهذا الفوز رفع منتخب مصر رصيده إلى 13 نقطة، ليؤكد انفراده بصدارة المجموعة الأولى في التصفيات الإفريقيا المؤهلة لمونديال أمريكا 2026، فيما جاء ترتيب باقي منتخبات المجموعة الأولى على النحو الآتي:

الأول: منتخب مصر - 13 نقطة 

الثاني: منتخب بوركينافاسو - 8 نقاط

الثالث: منتخب سيراليون - 8 نقاط

الرابع: منتخب غينيا بيساو - 6 نقاط

الخامس: منتخب إثيوبيا - 3 نقاط

السادس: منتخب جيبوتي - نقطة وحيدة

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم، فيتو
ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم، فيتو

سيراليون تفوز على غينيا بيساو

كان منتخب سيراليون قد حقق فوزًا مهمًّا على نظيره غينيا بيساو بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الخميس، ضمن منافسات نفس الجولة عن المجموعة الأولى.

بهذا الانتصار، رفع منتخب سيراليون رصيده إلى 8 نقاط ليحتل المركز الثالث في ترتيب المجموعة، بينما تجمد رصيد غينيا بيساو عند 6 نقاط، ليتراجع إلى المركز الرابع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب مصر منتخب مصر الأول لكرة القدم منتخب اثيوبيا منتخب سيراليون تصفيات كأس العالم 2026 منتخب بوركينافاسو منتخب غينيا بيساو

مواد متعلقة

أهداف ضائعة للفراعنة، منتخب مصر يحافظ على تقدمه أمام إثيوبيا بعد مرور 75 دقيقة

كوت ديفوار يتخطى بوروندي بهدف في تصفيات كأس العالم

محمد صلاح ومرموش يقودان هجوم منتخب مصر أمام إثيوبيا

مجموعة مصر بتصفيات المونديال، منتخب سيراليون يفوز على غينيا بيساو 3-1

الأكثر قراءة

رقم خيالي، توقعات ساويرس لأسعار الذهب الفترة المقبلة وما هي نصيحته للشباب

هو نفسه ما كانش راضي عنها، خالد يوسف يفجر مفاجأة عن أعمال محمد سامي الدرامية

حالة الطقس اليوم السبت 22 مارس 2025، رياح وبرودة وأمطار على هذه المناطق

لولا ستر الله لماتت الفتيات، ضبط المتهم في واقعة تساقط أحجار جيرية من سيارة بالوايلي

تصفيات كأس العالم، ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد الفوز على إثيوبيا

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 22 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

شاهد، هدفي محمد صلاح وزيزو مع منتخب مصر في مرمى إثيوبيا

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 22 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

منوعات

المزيد

الولايات المتحدة تطور مركبات فضائية تعمل بالطاقة النووية

لبنان يضبط أكثر من طن حشيش قبل تهريبه إلى أوروبا

ظهور النتائج الأولية للتحقيق في حادث حريق محطة الكهرباء وإغلاق مطار هيثرو ببريطانيا

أسعار ملابس عيد الفطر في العتبة.. تسجل ارتفاعًا بنسبة 50%.. البنطلون يبدأ من 150 جنيها والبلوزة بـ 180.. الجينز والقطن والكتان «أبرز الأنواع».. وهذه أهم النصائح عند الشراء (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم

سعر سلندرات الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الجمعة 21/3/2025

سعر كيلو الأرز اليوم الجمعة في الأسواق

تعرف على أسعار كيلو السكر اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

أصغر 5 لاعبين سنا تتويجا بجائزة الكرة الذهبية (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 22 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 22 - 3- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 22 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية