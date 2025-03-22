تصفيات كأس العالم، ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد الفوز على إثيوبيا

حقق منتخب مصر الأول لكرة القدم فوزًا مستحقًّا على إثيوبيا بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة على ملعب العربي زوالي بالمغرب، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، ليغرد وحيدا في صدارة المجموعة الأولى.

ترتيب مجموعة مصر بعد الفوز على إثيوبيا

بهذا الفوز رفع منتخب مصر رصيده إلى 13 نقطة، ليؤكد انفراده بصدارة المجموعة الأولى في التصفيات الإفريقيا المؤهلة لمونديال أمريكا 2026، فيما جاء ترتيب باقي منتخبات المجموعة الأولى على النحو الآتي:

الأول: منتخب مصر - 13 نقطة

الثاني: منتخب بوركينافاسو - 8 نقاط

الثالث: منتخب سيراليون - 8 نقاط

الرابع: منتخب غينيا بيساو - 6 نقاط

الخامس: منتخب إثيوبيا - 3 نقاط

السادس: منتخب جيبوتي - نقطة وحيدة

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم، فيتو

سيراليون تفوز على غينيا بيساو

كان منتخب سيراليون قد حقق فوزًا مهمًّا على نظيره غينيا بيساو بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الخميس، ضمن منافسات نفس الجولة عن المجموعة الأولى.

بهذا الانتصار، رفع منتخب سيراليون رصيده إلى 8 نقاط ليحتل المركز الثالث في ترتيب المجموعة، بينما تجمد رصيد غينيا بيساو عند 6 نقاط، ليتراجع إلى المركز الرابع.

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