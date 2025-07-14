بعد تصدرها التريند، هذا ما قالته آمال ماهر عن ظهورها بفستان زفاف

تصدرت الفنانة آمال ماهر مؤخرا مؤشر البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد جلسة التصوير التي ظهرت بها بفستان زفاف، الأمر الذي أثار تساؤلات الجمهور عن زواجها، ولكن في حقيقة الأمر هذه الصور من كواليس تصوير فيديو كليب خبر عاجل من ألبومها الجديد حاجة غير المقرر طرحه خلال أيام ويتضمن 10 أغان.

فستان زفاف آمال ماهر

آمال ماهر علقت علي الجدل الذي أثارته بعد ظهورها بفستان زفاف، وقالت: إن الأمر جاء بالصدفة لكي يتماشي أجواء الكليب، مشيرة إلي أنها لم ترتدي فستان زفاف في الحقيقة قبل ذلك

وأكدت آمال ماهر أنها كانت سعيدة بشكل كبير بردود أفعال الجمهور بعد ظهورها بفستان زفاف، متابعة:" بيقولولي عايزين نشوفك عروسة"

ألبوم آمال ماهر الجديد

وتستعد النجمة آمال ماهر خلال الأيام المقبلة، لطرح أحدث ألبوماتها الغنائية، والتي تأتي بعنوان حاجة غير والذي يتضمن 10 أغانٍ.

وتتعاون “آمال” في أحدث ألبوماتها مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين الموسيقيين.

ويتعاون الشاعر الغنائي أحمد المالكي مع آمال ماهر في أغنيتين بألبومها الجديد “حاجة غير” الأولى بعنوان اتراضيت والثانية مضمونة.

وأغنية اتراضيت من ألحان عمرو الشاذلي وتوزيع عمرو الخضري وأغنية مضمونة من ألحان مدين وتوزيع يحيى يوسف.

كما تتعاون أيضا مع الشاعر محمود عليم في أغنية من كلماته وألحان إسلام رفعت وتوزيع إلهامي داهيمة وأحمد حسام.

وتتعاون أيضا آمال ماهر مع الشاعر نادر عبدالله في أغنية لو لينا عمر وهي من ألحان محمدي.

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