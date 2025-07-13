الأحد 13 يوليو 2025
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ثقافة وفنون

آمال ماهر تتألق بحفلها الأول في مراسي ومعجبة تفاجئها بهذا الطلب (صور)

آمال ماهر، فيتو
آمال ماهر، فيتو

تألقت الفنانة آمال ماهر، خلال حفلها الأول وسط حضور جماهيري كبير.

وقدمت آمال ماهر عددا كبيرا من أغانيها الشهيرة ومنها؛ من السنة للسنة، اتقي ربنا فيها، وغيرهم من الأغاني الأخرى.

حفل آمال ماهر في مراسي 

وتفاجأت آمال ماهر خلال الحفل بطلب من معجبة أن تغني أغنية صاحبة عمري، لترد عليها المطربة: والله هغنيها.

وكان رامي صبري وبهاء سلطان قد افتتحا مهرجان مراسي "ليالي مراسي" وذلك وسط حفاوة كبيرة من الجمهور حيث قدموا عددًا كبيرا من أغانيهم التي تفاعل معها الحضور بشكل كبير.

ويذكر أن مهرجان مراسي "ليالي مراسي" يستضيف عددًا من نجوم الغناء في الوطن العربي في حفلات مختلفة تقدم بمواصفات عالمية متميزة تتناسب مع الأجواء الصيفية ويجمع به أكبر وأهم نجوم الفن والمطربين في الوسط الفني، سواء في مصر أو الوطن العربي، حيث يشارك في حفلات المهرجان باقة من النجوم، الذين يحظون بجماهيرية كبرى من المتابعين، والمحبين الذين يحرصون على التواجد في حفلات هؤلاء النجوم.

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