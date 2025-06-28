الفساد تحت كل ورقة شجر، توفيق عكاشة يكشف سر مصرع الفتيات في حادث الطريق الإقليمي

حادث الطريق الإقليمي، كشف الإعلامي توفيق عكاشة عن سر حادث الطريق الإقليمي، الذي أودى بحياة 19 فتاة في عمر الزهور في محافظة المنوفية، كن في طريق عودتهن من العمل، واصطدمت سيارة الميكروباص التي تقلهن بشاحنة كانت تسير في الطريق العكسي.

سبب وقوع حادث الطريق الإقليمي

وأكد توفيق عكاشة أن سبب الحادث واضح، مرجعًا ذلك لـ الفساد، الذي وصفه بأنه "أصبح تحت كل ورقة شجر في مصر"، مشيرًا إلى الفساد الذي شهده الطريق الإقليمي من قبل المقاولين الذين قاموا بإنشائه.

حادث الطريق الإقليمي ومصرع 19 فتاة، فيتو

وقال توفيق عكاشة عن حادث الطريق الإقليمي الذي راح ضحيته 19 فتاة: "رحمهم الله جميعًا وجعلهم فى الجنه بنات كتب الله لهم الشهادة فى الكفاح من أجل العيش ما هى أسباب حوادث الطرق السبب واضح ومعلوم الفساد الفساد الذى أصبح تحت كل ورقة شجر فى مصر بعدما كان تحت كل شجرة فقط".



وأشار توفيق عكاشة إلى سر الحوادث التي يشهدها "الطريق الإقليمي"، والذي أصبح البعض يصفه بـ"طريق الموت"، موضحا أن "الطريق الإقليمى شهد فساد لا يستطيع أحد تخيله مع المقاولين الذين قاموا بإنشاء هذا الطريق...".

وأكد توفيق عكاشة أن "الطريق الإقليمي جديد"، لكنه "تعرض للترميم مرات متعددة نظرًا لعدم مطابقته للمواصفات القياسية للطرق العالمية وتحديدًا فى المناطق التى كان بها أرض زراعية".

الطرق المكسرة وغياب الرقابة الشعبية

كما طالب توفيق عكاشة بتفعيل الرقابة الشعبية من قبل مجلسي "النواب والشيوخ"، على مشروع حياة كريمة، التي وصفها بأنها "حدوتة فاشلة"، وتنفيذه يجري بدون رقابة شعبية.

حادث الطريق الإقليمي، فيتو

أثار حديث توفيق عكاشة، عن سر حادث الطريق الإقليمي المروع، تفاعل واسع بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين كشفوا عن الأخطاء في الطرق، والتي تودي بحياة العديد من الناس.

علق الدكتور أشرف عبد العزيز، أستاذ جراحة العظام، الذي قال: "أنا من أشمون، مفيش طريق عدل وكل الطرق مكسرة من ٨ سنوات علشان حياة كريمة لا المشروع خلص ولا الطرق اتصلحت.. أنا من أشمون وبنات أعمامي وخالاتي وجيراني وبنت أخي بيشتغلوا باليومية، عربيات بتطلع كل يوم يروحوا أكتوبر وأبورواش وجسر السويس والعاشر".

حادث الطريق الإقليمي ومصرع 19 فتاة، فيتو

ورد بعض النشطاء قائلين: "كل طرق الدلتا مكسرة دا حتى الطريق الزراعي اللي بيخدم تقريبا ثلث سكان مصر غير صالح للاستخدام! حرفيا مفيش ولا طريق في الدلتا سليم غير يمكن شبرا بنها لو هنعتبره دلتا.. وصله الإقليمي من أشمون إلي بنها دي مصيبه كل طرق المنوفيه لا تصلح لسير التكاتك مش العربيات".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.