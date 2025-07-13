الأحد 13 يوليو 2025
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حاولوا اغتياله بنفس خطة حسن نصر الله، إصابة الرئيس الإيراني في الهجوم الإسرائيلي على طهران

إسرائيل حاولت اغتيال
إسرائيل حاولت اغتيال الرئيس الإيراني مسعود بزشيكيان، فيتو

محاولة اغتيال الرئيس الإيراني، كشفت وكالة الأنباء الإيرانية "فارس"، أن الرئيس الإيراني مسعود بزشيكيان تعرض للإصابة، أثناء الهجوم الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على إيران، أثناء الحرب الإيرانية الإسرائيلية في 15 يونيو الماضي، حيث حاول الكيان اغتيال الرئيس الإيراني، لكنه فشل.

إصابة الرئيس الإيراني ومسئولين في الهجوم الإسرائيلي

 وأكدت وكالة أنباء "فارس"، أن الرئيس الإيراني مسعود بزشيكيان تعرض للإصابة مع مسئولين آخرين، في الهجوم الذي شنه الاحتلال الإسرائيلي على اجتماع مجلس الأمن القومي في 15 يونيو الماضي، أثناء الحرب.

 

الرئيس الإيراني مسعود بزشيكيان، فيتو
الرئيس الإيراني مسعود بزشيكيان، فيتو


وقالت وكالة الأنباء الإيرانية: إن الرئيس الإيراني أصيب بجروح طفيفة في منطقة القدم أثناء الخروج من الاجتماع، مشيرة إلى أن الوكالة حصلت على تفاصيل جديدة عن الهجوم الاسرائيلي على إيران، الذي استهدف اجتماعًا للمجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، والذي ضم رؤساء السلطات الثلاث في الأيام الأولى للعدوان الإسرائيلي على إيران.

وأشارت وكالة "فارس" إلى أن الهجوم، الذي وقع قبل ظهر يوم الاثنين 15 يونيو الماضي، استهدف اجتماعًا للمجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، بحضور رؤساء السلطات الثلاث ومسؤولين كبار آخرين، عقد في الطوابق السفلى لمبنى في غرب طهران.

الهجوم صُمم على غرار عملية اغتيال حسن نصر الله

وأكدت الوكالة الإيرانية في تفاصيل الهجوم أنه صُمم على غرار عملية اغتيال الأمين العام لحزب الله الراحل حسن نصر الله، حيث استخدم في هذا الهجوم ست قنابل أو صواريخ، استهدفت منافذ الدخول والخروج للمبنى لقطع طرق الخروج وإيقاف تدفق الهواء.

إسرائيل حاولت اغتيال الرئيس افيراني على غرار حسن نصر الله،فيتو
إسرائيل حاولت اغتيال الرئيس الإيراني على غرار حسن نصر الله، فيتو


وأضافت أنه "بعد حدوث الانفجارات، أنقطع التيار الكهربائي في الطابق المذكور، لكن المسؤولين المجتمعين تمكنوا من الخروج من المبنى باستخدام فتحة طوارئ كانت قد أُعدت مسبقًا".

وأكدت وكالة الأنباء أن بعض المسؤولين أصيبوا بجروح طفيفة في أقدامهم أثناء الخروج، بينهم الرئيس بزشكيان.

ونظرًا لدقة المعلومات الاستخباراتية التي امتلكها الاحتلال الإسرائيلي في هذا الهجوم، فإنه يجري التحقيق في احتمال وجود عناصر عميلة متغلغلة، بحسب "فارس".

وأوضحت وكالة أنباء "فارس" أن "هذا الحادث يظهر أن إسرائيل استخدمت كل الوسائل الممكنة، بما في ذلك اغتيال كبار المسؤولين، لضرب الأمن القومي الإيراني".

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