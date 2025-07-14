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خارج الحدود

قوات الاحتلال تشرع في هدم منازل جنوب بيت لحم

قوات الاحتلال، فيتو
قوات الاحتلال، فيتو

أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الإثنين، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي شرعت في هدم منازل بقرية المعصرة جنوب شرق بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة.

يوم الجمعة الماضي  اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عددا من محافظات الضفة الغربية واعتقلت 10 فلسطينيين.

 

هدم المنازل في الضفة الغربية

وفي المقابل قالت حركة حماس، إن تصعيد الاحتلال بهدم المنازل في الضفة الغربية تأكيد جديد أنه ماضٍ في حربه الشاملة ضد الوجود الفلسطيني.

وكانت آليات الاحتلال الاسرائيلي، قد شرعت، في هدم عدة منازل في قرية شقبا غرب رام الله.

 

 قوة كبيرة من جيش الاحتلال تداهم  قرية شقبا  

وبحسب وكالة سند للأنباء أفاد رئيس مجلس قروي شقيا، بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال داهمت القرية، وشرعت بهدم أربعة منازل، ومنشآت زراعية وسور بحجة البناء دون ترخيص.

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الضفة الغربية قوات الاحتلال بيت لحم رام الله

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